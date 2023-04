Prosiła starsze panie o odcinki emerytur, z mieszkań znikały kosztowności

Do oszustw doszło w Kielcach (woj. świętokrzyskie) między 4 a 6 października zeszłego roku. Do mieszkań pięciu kobiet w wieku od 84 do 94 lat zapukała nieznajoma twierdząca, że pracuje dla spółdzielni mieszkaniowej lub zakładu energetycznego. Mówiła o konieczności wymiany liczników.

"Kobieta prosiła również seniorki o ostatni odcinek emerytury, który rzekomo miał służyć do wypełnienia niezbędnej dokumentacji. To był jednak tylko pretekst do tego, aby odwrócić uwagę kobiet od tego, co zamierzała zrobić złodziejka" – podaje świętokrzyska policja. Oszustka zabierała gotówkę i biżuterię, w sumie jej łupem padło blisko 35 000 złotych.