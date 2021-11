"A wystarczyło ruszyć dyńką". Nowy film kieleckiej policji ma przestrzegać pieszych

"Świat idzie do przodu. Pojawiły się smartfony, lajki, folowersy. No i przecież ma pierwszeństwo" – mówi zza kamery rzecznik świętokrzyskiej policji, podczas gdy mężczyzna z wydrążoną dynią na głowie wchodzi prosto pod samochód. Policja w Kielcach opublikowała nowy film edukacyjny, który ma uświadomić pieszym, że mimo pierwszeństwa na przejściach wciąż powinni uważać.

- Pieszy w zderzeniu z samochodem nie ma szans. Niedawno przepisy ruchu drogowego zmieniły się, by osoby na przejściach były bardziej chronione. Jednak nie możemy zapominać o myśleniu! Telefon używany podczas przechodzenia przez drogę, brak jakiejkolwiek uwagi i obserwacji otoczenia oraz wchodzenie bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Wydaje się to małym niedopatrzeniem, jednak może doprowadzić do zderzenia, w którym jak wszyscy wiemy, pieszy przecież nie ma szans! – podkreśla Kamil Tokarski, rzecznik prasowy świętokrzyskiej policji.

"A wystarczyło ruszyć dyńką"

Świętokrzyska policja pokazuje więc w spocie, co może przydarzyć się pieszym, którzy na drodze nie uważają. W krótkim filmie - który został opublikowany pod koniec października - widzimy mężczyznę w charakterystycznej halloweenowej dyni na głowie. To - jak mówi narrator - Ryszard. Po chwili widzimy przygotowania do pogrzebu i trumnę, a policjant tłumaczy, jak doszło do tego, że akcja dzieje się w zakładzie pogrzebowym. Widzimy jak zapatrzony w telefon mężczyzna wchodzi na przejście dla pieszych, wjeżdża w niego samochód. "Rysiu zrobił sobie psikusa, ale nie tylko sobie, bo również swojej rodzinie" - mówi narrator. I dodaje: "Ratownicy oczywiście robią, co mogą, ale w tej sytuacji już niewiele da się zrobić. A wystarczyło ruszyć dyńką".