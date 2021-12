Kielce. Mężczyzna z raną brzucha przed lokalem. Szukają napastnika i świadków zdarzenia

czytaj dalej

Unia Europejska bezprawnie odmawia nam środków ze wspólnego budżetu, do którego również się dokładamy - powiedział minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro w wywiadzie dla "Financial Times". Zapowiedział, że jeśli spór na linii Warszawa-Bruksela będzie eskalował, on sam zaproponuje zawieszenie polskich wpłat do unijnego budżetu. Już w sierpniu Ziobro deklarował, że "unijna agresja powinna się spotykać z twardą odpowiedzią".