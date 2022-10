Jak dojechać na cmentarze w Kielcach? Będą dodatkowe autobusy

Dojazd do cmentarzy w Kielcach w dniu Wszystkich Świętych będzie ułatwiony. Pojedzie 10 dodatkowych linii autobusowych, a cztery inne będą kursować częściej. Policja zapowiedziała też zmiany w organizacji ruchu w rejonie nekropolii.

Pierwsze zmiany na trasach do cmentarzy w Kielcach zostaną wprowadzone już w sobotę 29 października. Wtedy ruszy sześć specjalnych linii: C1, C2, C3, C4, C7, C8. Kolejne zostaną wprowadzone we wtorek 1 listopada. Jak zapowiedziała Barbara Damian, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego (ZTM) w Kielcach, do obsługi tymczasowych linii komunikacyjny przeznaczono 45 przegubowych autobusów.

Dodatkowy przystanek Sołtysiaka "Barabasza"

Ponadto autobusy linii 4, 30, 44 i 106 będą kursować ze zwiększoną częstotliwością według rozkładów umieszczonych na przystankach jako linie: 4C, 30C, 44C i 106C. Komunikacja będzie dojeżdżać do nekropolii co około pięć minut.

Szefowa ZTM zaznaczyła, że dla autobusów komunikacji miejskiej będzie obowiązywał dodatkowy przystanek Sołtysiaka "Barabasza" zlokalizowany przy cmentarzu (przed skrzyżowaniem z ulicą Ściegiennego). - W zasadzie wszystkie duże osiedla mają zapewniony bezpośredni dojazd na kieleckie cmentarze - powiedziała.

Policja kieruje ruchem w rejonie cmentarzy

Od soboty zmieni się również organizacja ruchu w okolicach cmentarzy, a w wielu miejscach ruchem kierować będą policjanci. Jak poinformował rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach Jarosław Skrzydło, przy cmentarzach na Piaskach, Ściegiennego i Spokojnej oraz w Cedzynie obowiązywać ona będzie od północy w sobotę do godziny 22 we wtorek 1 listopada.

Przy cmentarzu Starym, ulicami jednokierunkowymi będą m.in. ul. Sołtysiaka "Barabasza" na odcinku od ul. Ściegiennego do al. Legionów; ul. Kwasa na odcinku od ul. Mahometańskiej do ul. Sołtysiaka "Barabasza"; ul. Spokojna na odcinku od ul. Ściegiennego do ul. Langiewicza.

Dla kierujących udających się na cmentarz przy ul. Ściegiennego dostępny będzie parking przy stadionie "Suzuki Arena" (bezpłatny wyłącznie 1 listopada). Dostępne będą także parkingi przy pomniku Homo Homini oraz Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej.

Organizacja ruchu w dniu Wszystkich Świętych w okolicach ul. Ściegiennego świętokrzyska policja

Parkingi przy cmentarzach

Osoby odwiedzające cmentarze na Piaskach i w Cedzynie będą mogły korzystać z parkingów znajdujących się przy nekropoliach. Z kolei w pobliżu cmentarza na Piaskach prawe pasy ruchu na każdej z jezdni ul. Zagnańskiej od ogrodów działkowych do ronda przy ul. Piaski Małe, przeznaczone będą na parkowanie równoległe.

Wprowadzone będą także ułatwienia dla osób przemieszczających się po największej nekropolii w regionie, cmentarzu w Cedzynie. Od 29 października do 2 listopada wprowadzona będzie bezpłatna usługa przewozowa przez teren nekropolii pojazdem typu melex. Kursy będą odbywał się co około pół godziny od 8.30 do 15.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:wini

Źródło: PAP