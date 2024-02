Kosiniak-Kamysz pożegnał zmarłą działaczkę ludowców. "Ona by nie chciała, żebyśmy byli dzisiaj smutni"

"Pomimo swojej choroby, trudności była jedną z najdzielniejszych osób, jakie znaliśmy"

- Naszej koleżance z PSL-u świętokrzyskiego, mamie Jasia, który nas wprowadzał na konwencję. Ona by nie chciała, żebyśmy byli dzisiaj smutni. Ona dała nam wtedy wielką radość, to była najpiękniejsza konwencja w tamtej kampanii. Ona ją tutaj otwierała, dała nam wielką siłę i energię. Więc wiem, że dzisiaj, wspominając ją ze wzruszeniem, też nie załammy siebie, bo ona chciałaby, żebyśmy poszli do przodu i też z radością poszli w to, co przed nami w najbliższym czasie. Ewelina, jesteś z nami - powiedział Kosiniak-Kamysz.