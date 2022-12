Kielce. Czternastolatek podtruł się czadem podczas kąpieli. Uratowała go młodsza siostra

czytaj dalej

O długich kolejkach do specjalistów, zamkniętych przychodniach i problemach z niedoborem pracowników medycznych w Chinach informuje portal "Caixin". System opieki zdrowotnej w Państwie Środka mierzy się z problemami niedługo po tym, jak komunistyczny rząd zdecydował się na odejście od restrykcyjnej polityki "zero covid". Zdecydowano między innymi o wyłączeniu aplikacji śledzącej, która była niezbędna do korzystania z niektórych miejsc publicznych. Według cytowanych przez chińskich dziennikarzy ekspertów, kraj w ciągu trzech miesięcy zmierzy się z największą falą zachorowań na COVID-19.