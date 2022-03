Chore onkologicznie dzieci z Ukrainy przyjechały specjalnym pociągiem z salami operacyjnymi

58 dzieci chorych onkologicznie trafiło już do Polski. Za pomoc im okazaną dziękowała niedawno parze prezydenckiej i gdańskiemu lekarzowi pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska. Dzieci trafią do ośrodków medycznych w Polsce i za granicą.

W sobotę około 23 do Kielc (Świętokrzyskie) dotarł pociąg z 58 chorymi onkologicznie ukraińskimi dziećmi ze szpitala we Lwowie. Małym pacjentom towarzyszą ich opiekunowie oraz medycy z szpitala we Lwowie, by podczas długiej i wyczerpującej podróży mieli oni zapewnioną fachową opiekę medyczną.