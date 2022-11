Kierowcy busów pobili się na dworcu w Kielcach

Trzej kierowcy busów wdali się w bójkę na dworcu autobusowym w Kielcach. Jak informuje policja, zaczęło się od sprzeczki między mężczyznami. Gdy od utarczek słownych przeszli do rękoczynów, na miejsce przyjechali policjanci i pogotowie. Kierowcy doznali niegroźnych obrażeń. Wszyscy mają odpowiedzieć za zakłócanie porządku.

Do nietypowej bójki doszło na dworcu autobusowym przy ulicy Czarnowskiej w Kielcach. Na parkingu pobiło się trzech kierowców busów. Interweniowały służby.

Policja: kierowcy się pokłócili, potem doszło do bójki

- Byli to trzej kierowcy busów, pomiędzy którymi doszło najpierw do utarczki słownej, a następnie do rękoczynów. Na miejsce zdarzenia została skierowana karetka pogotowia, który udzieliła poszkodowanym pierwszej pomocy. Ale żaden z mężczyzn nie wymagał hospitalizacji - poinformowała młodszy aspirant Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowa kieleckiej policji.