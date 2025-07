Kiedy start prezydentury Nawrockiego? Jak będzie wyglądało zaprzysiężenie

Hołownia o protestach wyborczych i zaprzysiężeniu Nawrockiego na prezydenta Źródło: TVN24

Kwestionowana Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych stwierdziła we wtorek ważność wyboru Karola Nawrockiego na prezydenta. Kolejnym krokiem na drodze do objęcia przez niego urzędu jest oficjalne złożenie przysięgi przed połączonymi izbami Sejmu i Senatu. Marszałek Sejmu zapowiedział już, że do zaprzysiężenia dojdzie.

Kiedy zaprzysiężenie Karola Nawrockiego

"Są wątpliwości co do statusu Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN. Nie ma wątpliwości, kogo wybrali Polacy" - napisał na X Szymon Hołownia.

Kwestię tego, jak powinno przebiegać zaprzysiężenie regulują zapisy Konstytucji oraz Kodeksu wyborczego. Zgodnie z ich treścią do złożenia przysięgi powinno dojść w ostatnim dniu urzędowania ustępującego prezydenta. Termin ten wypada w środę 6 sierpnia.

Są wątpliwości co do statusu Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN. Nie ma wątpliwości, kogo wybrali Polacy.



Dlatego na 6.08 zwołam Zgromadzenie Narodowe i odbiorę przysięgę prezydencką od @NawrockiKn.



Jak przebiega zaprzysiężenie prezydenta?

Przysięgę Nawrocki składać będzie przed Zgromadzeniem Narodowym, tj. organem złożonym ze zgromadzonych wspólnie posłów i senatorów. Przebiegiem obrad kieruje Marszałek Sejmu RP. To za nim nowo wybrany prezydent powtarza słowa prezydenckiej przysięgi.

Ta brzmi następująco: "Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem". Formułę można opcjonalnie zakończyć zdaniem "Tak mi dopomóż Bóg".

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz jej uchwała

- Procedura dokonania zaprzysiężenia prezydenta składa się z dwóch etapów. Jeden to jest orzeczenie Sądu Najwyższego, drugi to zaprzysiężenie przed Zgromadzeniem Narodowym - mówił w środę w "Rozmowie Piaseckiego" prokurator generalny Adam Bodnar. - Co do tego orzeczenia mamy potężne wątpliwości, nie tylko ze względu na to, że orzekała Izba Kontroli Nadzwyczajnej, ale także ze względu na liczne nieprawidłowości, które wypłynęły w toku rozpatrywania protestów wyborczych, czy także w czasie samego posiedzenia Sądu Najwyższego - powiedział.

Status Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która we wtorek wydała uchwałę w sprawie ważności wyborów na prezydenta, jest kwestionowany. W świetle orzeczeń międzynarodowych trybunałów, opinii wielu ekspertów i osób ze środowiska sędziowskiego, a także obecnego rządu, nie jest ona uznawana za niezawisły sąd.

