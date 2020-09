W piątek możliwe wybory szefa klubu KO. Czterech głównych kandydatów

W piątek na posiedzeniu klubu Koalicji Obywatelskiej może dojść do wyboru nowego szefa. Zastąpi on Borysa Budkę. Najprawdopodobniej o stanowisko zawalczy czwórka kandydatów - Urszula Augustyn, Arkadiusz Myrcha, Sławomir Neumann i Cezary Tomczyk.

Konieczna może być zmiana regulaminu

Klub zbiera się w piątek późnym popołudniem w Sejmie, wcześniej zaplanowane jest posiedzenie zarządu PO. Choć na piątkowe popołudnie wezwani zostali wszyscy parlamentarzyści, co związane jest m.in. z zaplanowanym na sobotę posiedzeniem Rady Krajowej PO, z powodu pandemii frekwencja raczej nie będzie stuprocentowa.

By wybrać nowego przewodniczącego klub parlamentarny KO musiałby jeszcze w piątek zmienić regulamin, by możliwe było głosowanie przez pełnomocnika i mogły głosować osoby nieobecne na posiedzeniu. W tej chwili nie ma takiej możliwości.

Osoba z kierownictwa klubu KO stwierdziła jednak w rozmowie z PAP, że do wyborów w ten piątek dojdzie.

Neumann: uwaga wszystkich zwrócona jest na kryzys w Zjednoczonej Prawicy

Neumann, który kierował klubem PO w poprzedniej kadencji, przyznał jednak, że byłby zaskoczony, gdyby już w ten piątek doszło do wyborów. - Posłowie powinni być wyraźnie poinformowani, że to jest klub wyborczy. Poza tym trudno mi sobie wyobrazić, że na tym samym posiedzeniu dokonana zostanie zmiana w regulaminie i wybór nowego przewodniczącego - zaznacza. - Przecież ważne jest nie tylko, kto zostanie wybrany nowym szefem klubu, ale też jak to się odbędzie - podkreśla Neumann.