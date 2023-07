Kiedy poznamy datę wyborów parlamentarnych 2023? Prezydent musi podać ją już niedługo

Na jesieni odbędą się w Polsce wybory parlamentarne, wciąż nie jest jednak znany ich dokładny termin. O tym, kiedy zostaną przeprowadzone, decyduje prezydent Andrzej Duda, a czasu ma coraz mniej. Ich datę musi ogłosić najpóźniej do 14 sierpnia.

Wybory parlamentarne w Polsce odbywają się co cztery lata - ostatnie miały miejsce 13 października 2019 roku. W wyborach tych wybierany jest skład Sejmu (460 posłów) oraz Senatu (100 senatorów). Za organizację i przebieg głosowania odpowiada Państwowa Komisja Wyborcza (PKW).

Kiedy wybory parlamentarne 2023 w Polsce?

Tegoroczne wybory parlamentarne odbędą się jesienią, ich dokładny termin nie został jednak jeszcze podany. Pod koniec czerwca prezydent Andrzej Duda w rozmowie z Radiem Zet stwierdził, że jest bardzo prawdopodobne, iż wybory odbędą się w październiku. Pytany, czy będzie to 15 października, czyli w Dzień Papieski - co zdaniem wielu komentatorów miałoby sprzyjać obecnej władzy - prezydent odparł, że jest to "bardzo ładna data". - Myślę, że nikt w Polsce, z obywateli, wyborców, nie miałby zbyt wiele przeciwko temu, żeby kampania nie trwała oficjalnie zbyt długo - zaznaczył.