Wracają koncerty plenerowe. W nowym rozporządzeniu daty i zasady

W Dzienniku Ustaw we wtorek wieczorem opublikowano zmienione rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wśród nowych przepisów jest ten, że od 4 czerwca będzie można prowadzić działalność "związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki" na otwartym powietrzu .

Organizatorom takich imprez postawiono warunek "udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym, że nie więcej niż 50 procent liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami oraz udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób". Konieczne jest też zapewnienie, "aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa", oraz zapewnienie, "aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków". Do limitu osób "nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19".

Nowe limity miejsc podczas meczów piłkarskiej reprezentacji

W rozporządzeniu zapisano, że ograniczenia liczby miejsc udostępnianych publiczności nie stosuje się do meczów kadry narodowej w piłce nożnej mężczyzn przeciwko: reprezentacji Federacji Rosyjskiej, rozgrywanego 1 czerwca 2021 r. we Wrocławiu oraz reprezentacji Republiki Islandii, rozgrywanego 8 czerwca 2021 r. w Poznaniu. Rozporządzenie przesądza, że podczas tych wydarzeń udostępnia się publiczności nie więcej niż 50 procent liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co drugie miejsce na widowni.