Polska Co dalej z wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry? Prokuratura o kolejnych krokach Oprac. Aleksandra Sapeta |

Prokurator Anna Adamiak o sprawie Ziobry: skupiamy się w tej chwili na tym, aby jak najszybciej przekazać wniosek o ekstradycję Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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Na początku lipca Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoznał zażalenie obrońców Zbigniewa Ziobry i utrzymał w mocy decyzję o tymczasowym aresztowaniu byłego ministra sprawiedliwości. Rzeczniczka prokuratora generalnego prokurator Anna Adamiak przekazała we wtorek na konferencji prasowej, że argumentacja przedstawiona w uzasadnieniu do tego orzeczenia "wpłynęła na końcowy kształt" wniosku o ekstradycję polityka PiS.

Adamiak poinformowała, że wniosek jest obecnie analizowany w Biurze Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Krajowej w kontekście spełnienia wymogów formalnych przewidzianych umową polsko-amerykańską o ekstradycję, ale to "potrwa bardzo krótko".

Prokurator Anna Adamiak: chcemy jak najszybciej przekazać wniosek o ekstradycję

Rzeczniczka prokuratora generalnego przedstawiła kolejne etapy pracy nad wniosek o ekstradycję Ziobry. Jak wyjaśniła, po analizie przez Biuro Współpracy Międzynarodowej PK - dokument zostanie "bardzo szybko" przetłumaczony, bo taki "jest wymóg ustawowy".

- Następnie wniosek zostanie przekazany do Ministerstwa Sprawiedliwości, bo to minister sprawiedliwości jest organem uprawnionym do nadania biegu - wyjaśniła Adamiak. Dodała, że zgodnie z umową polsko-amerykańską przy przekazaniu wniosku "wymagane jest zachowanie drogi dyplomatycznej".

Dopytywana o kwestię legalności pobytu Ziobry w Stanach Zjednoczonych, rzeczniczka podkreśliła: - Kwestia legalności pobytu nie jest po stronie prokuratury, bo prokuratura nie prowadzi postępowania w zakresie oceny legalności pobytu pana Zbigniewa Z. na terytorium Stanów Zjednoczonych. Dla nas interesująca i ważna jest informacja, że ścigany przebywa na terytorium Stanów Zjednoczonych. Skupiamy się w tej chwili na tym, aby jak najszybciej przekazać wniosek o ekstradycję.

Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział wniosek o ekstradycję byłego szefa MS tuż po tym, jak w mediach pojawiły się informacje o jego ucieczce do Stanów Zjednoczonych. Węgry, gdzie wcześniej przebywał Ziobro, odebrały politykowi PiS, jego żonie, a także Marcinowi Romanowskiemu status uchodźcy. Władze w Budapeszcie unieważniły również ich węgierskie dokumenty podróży.

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Sąd Okręgowy w Warszawie w poniedziałek nie uwzględnił wniosku o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości. Orzeczenie to jest niezaskarżalne. Jak przekazała rzeczniczka sądu ds. karnych Anna Ptaszek, decyzja wynikała z niewykazania, że Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej lub będzie podróżował na teren Unii.

Ziobro ma status podejrzanego w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, w którym prokuratura zarzuca mu popełnienie łącznie 26 przestępstw, między innymi wydawanie swoim podwładnym poleceń łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości.