Kiedy rekonstrukcja rządu? Dworczyk wskazuje możliwy termin

Michał Dworczyk był we wtorek gościem Radia Plus. Był pytany, co wiadomo o rekonstrukcji rządu oraz ile resortów "zniknie". Odparł, że "zgodnie z zapowiedziami Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego przygotowujemy się do rekonstrukcji rządu na przełomie września i października". Jak dodał, "będzie ona związana ze zmniejszeniem liczby resortów i zwiększeniem efektywności ich działania".

Kaczyński: plan obejmuje daleko idące zmniejszenie liczby ministerstw

Jak dodał, "chodzi o to, aby nie było tak jak jest dzisiaj, że pewne decyzje odnoszące się na przykład do spraw ochrony środowiska są w trzech różnych ministerstwach, bo to do niczego dobrego nie prowadzi". Kaczyński stwierdził także, że "po zmianie będzie to rząd łatwiejszy do kierowania jako całość".