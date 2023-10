Oczekiwanie na ruch prezydenta. "Konstytucja nie może być stosowana tak, aby odpowiadało to doraźnym kalkulacjom"

10.08.2022 | Kogo prezydent wskaże do nowej izby Sądu Najwyższego? Losowanie sędziów w Sądzie Najwyższym było powodem do kpin, ale ciąg dalszy sprawy to już nic śmiesznego. Na biurku prezydenta jest lista 33 sędziów. To Andrzej Duda ma teraz wybrać 11 z nich do Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Znów wracają pytania o literę prawa. Maciej Knapik | Fakty TVN