Kiedy pogrzeb Jerzego Stuhra. Podano datę i miejsce

Jerzy Stuhr nie żyje

Przyjaciele wspominają Jerzego Stuhra

- Jurek Stuhr, oprócz tego, że był genialnym aktorem, i w teatrze, i w telewizji, i w dubbingu, on był też genialnym kaskaderem - wspomniał reżyser Juliusz Machulski w specjalnym wydaniu "Kropki nad i". - On większość tych kaskaderskich numerów robił sam i przypłacił to rwą kulszową, ale był dzielny do końca - opowiadał twórca, mówiąc o zdjęciach do filmu "Deja vu" w Odessie w Ukrainie.