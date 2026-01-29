Logo strona główna
Polska

Od lat walczy o pomoc, którą powinna dostać. Państwo zawiodło i do dziś pozostaje "głuche"

za grosz sprawiedliwości
Małgorzata Prochal: pani Daria potrzebowała kompleksowej pomocy, której nie otrzymała i nie otrzymuje do dzisiaj
Źródło: TVN24
Pani Darii potrzebna była kompleksowa pomoc, która pomogłaby jej zmienić życie. Niestety, takiej pomocy nie otrzymała i nie otrzymuje po dziś dzień - powiedziała Małgorzata Prochal, reporterka "Czarno na białym" i autorka reportażu "Za grosz sprawiedliwości", w którym opowiedziała historię ofiary brutalnego gwałtu. Dziennikarka mówiła o tym, jak zawiodły instytucje państwa, które powołano do tego, żeby pomagać pokrzywdzonym przestępstwami.

>>> Premiera reportażu "Za grosz sprawiedliwości" dziś o godzinie 20.30 w "Czarno na Białym" w TVN24. Obejrzeć go możesz już teraz w TVN24+.

Pani Daria 10 lat temu została zgwałcona przez więźnia na przepustce. Uciekając przed oprawcą doznała poważnych obrażeń kręgosłupa i do końca życia pozostanie z niepełnosprawnością. Od tego czasu walczy o godne życie. Kobieta nie otrzymuje renty, nie może pracować i nie dostała też odszkodowania. Z Funduszu Sprawiedliwości, który powinien pomagać ofiarom przestępstw otrzymywała jałmużnę w postaci m.in. bonów żywnościowych i towarowych. 

Działo się to w tym samym czasie, gdy z resortu sprawiedliwości pod kierownictwem Zbigniewa Ziobry płynęły miliony do organizacji i osób, które krzywdy od przestępców nie doznały, a politycy z otoczenia byłego ministra publicznie obnosili się czekami na duże sumy, które trafiały do ich okręgów wyborczych. 

Reporterka "Czarno na białym" Małgorzata Prochal mówiła w czwartek w TVN24 o tym, jak państwo zawiodło i do dziś pozostaje głuche na krzywdę pani Darii.

Małgorzata Prochal
Małgorzata Prochal
Źródło: TVN24

Kiedy państwo zacznie skutecznie pomagać pokrzywdzonym? "Nie słyszmy odpowiedzi"

Dziennikarka TVN24 mówiła, że reakcja ze strony państwa "była przede wszystkim spóźniona". - Pani Daria zaczęła korzystać z pomocy Funduszu Sprawiedliwości dopiero dwa lata po tym, jak została brutalnie zgwałcona - podkreśliła. 

Pokrzywdzona kobieta mogła liczyć jedynie na bony, pomoc psychologiczną i drobne kwoty, ale suma wsparcia była tak niska, że jej pełnomocnik określił to mianem "uderzenia w twarz". - Tutaj potrzebna była kompleksowa pomoc, która pomogłaby jej już w tamtym momencie zmienić życie. Niestety, takiej pomocy nie otrzymała i nie otrzymuje po dziś dzień - mówiła Prochal. 

Mimo zmiany władzy i kierownictwa resortu sprawiedliwości w 2023 r. pani Daria do dziś nie otrzymała pomocy, która pozwoliłaby jej żyć w warunkach nieuwłaczających godności. - Ministerstwo Sprawiedliwości również dziś pozostaje głuche na nasze pytania o to, czy pani Darii ta kompleksowa pomoc z Funduszu Sprawiedliwości zostanie udzielona - dodała.

- Poprzednia władza rzeczywiście przeznaczała miliony na cele, które nie były bezpośrednio związane z pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Niestety, kiedy pytamy o to obecną władzę, kiedy Fundusz zacznie skutecznie pomagać takim osobom, jak pani Daria, nie słyszymy odpowiedzi ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości - kontynuowała reporterka.

W ocenie Prochal, jeśli resort nie potrafi udzielić odpowiedzi w przypadku pani Darii, to pytanie brzmi: "Co dzieje się i będzie działo się z innymi osobami pokrzywdzonymi przestępstwem"? 

2901_cnb_daria

Zgwałcił ją więzień na przepustce, ucieczka skończyła się kalectwem. Gdzie jest pomoc państwa?

Autorka/Autor: os/adso

Źródło: TVN24

Fundusz SprawiedliwościMinisterstwo Sprawiedliwości
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica