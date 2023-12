"Możliwy termin" powołania nowego rządu. "Pan prezydent nie będzie zwlekał"

27 listopada prezydent Andrzej Duda zaprzysiągł nowy rząd Mateusza Morawieckiego , utworzony po wyborach parlamentarnych w tak zwanym pierwszym kroku konstytucyjnym. Premier w poniedziałek przedstawi Sejmowi expose z wnioskiem o udzielenie rządowi wotum zaufania. Jeśli go nie uzyska - a klub PiS ma 191 posłów, co nie daje większości - inicjatywę w sprawie wyboru premiera i rządu przejmie Sejm. Większość, 248 posłów, ma koalicja KO, Trzeciej Drogi i Lewicy. Jej kandydatem na premiera jest Donald Tusk.

"Nie będzie na pewno żadnego opóźnienia"

Zaznaczyła, że "na razie jeszcze pierwszy krok się na zakończył". - Poczekajmy na decyzję Sejmu co do pierwszego kroku, a potem wszystko w gestii parlamentu, państwa posłów, co do zgłoszenia kandydata na premiera i na pewno pan prezydent nie będzie zwlekał. Trudno dzisiaj na sto procent mówić o terminach, bo muszą się pewne rzeczy wydarzyć - dodała.