"Wiem, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość celuje w 13 grudnia"

czytaj dalej

"Mamy rząd" - to wiadomość, jaką reporterka "Faktów" TVN Arleta Zalewska dostała wczoraj wieczorem od jednego z polityków, który dobrze zna kulisy negocjacji liderów przyszłej koalicji rządowej. Kluczowe dla zamknięcia tego etapu rozmów spotkanie odbyło się wczoraj. - Zdrowie i edukacja dla Koalicji Obywatelskiej, nauka plus coś ekstra dla Lewicy - mówi nam inny polityk. To "coś ekstra" to ważne stanowisko pełnomocnika w rządzie. Tu wciąż toczy się walka. Na stole - jak wynika z naszych nieoficjalnych informacji - jest między innymi kandydatura posłanki Katarzyny Kotuli.