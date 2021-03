Kiedy możemy spodziewać się spadku zakażeń? Profesor Horban: przełamanie za 2-5 tygodni

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 25 052 nowych, potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem . Resort przekazał też informację o śmierci 453 osób, u których stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2. To ponad 7 tysięcy infekcji więcej niż tydzień temu. To także siódmy najwyższy wynik dobowy od początku epidemii w Polsce.

Później tego dnia szef resortu zdrowia Adam Niedzielski poinformował , że od 20 marca do 9 kwietnia w całym kraju zamknięte zostaną hotele, ograniczona działalność galerii handlowych, zamknięte będą kina, teatry, baseny i obiekty sportowe, a uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych wrócą do nauki zdalnej.

"Nie będzie tego typu olbrzymiej epidemii"

Stwierdził też, że "szansa, że to, żeby człowiek, który jest zaszczepiony uległ zakażeniu jest minimalna". - Jeśli tak, to jest to bardzo krótko i z punktu klinicznego jest to bez znaczenia - dodał.

Zapytany o to, czy lockdown nie jest lekarstwem gorszym od samej choroby Horban odpowiedział, że "to jest zawsze balans pomiędzy możliwościami naszej ekonomii, przyjętych systemów ochrony społeczeństwa, a rozwojem epidemii". - To są bardzo trudne decyzje. Nie zazdroszczę tym, którzy je podejmują – stwierdził. Na pytanie co by się stało, gdyby lockdownów nie wprowadzać odparł, że "to jest pytanie, na ile społeczeństwo będzie w stanie przyjąć, że nagle pozbędzie się 20 procent swoich seniorów".