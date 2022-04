Ministerstwo Zdrowia: od 20 kwietnia druga dawka przypominająca szczepionki przeciw COVID-19 dla osób, które ukończyły 80 lat

czytaj dalej

Słowa Marine Le Pen na temat NATO komentowali goście "Kropki nad i". Kandydatka na prezydenta Francji oświadczyła, że w przypadku wygranej, będzie proponowała wycofanie Francji ze zintegrowanego dowództwa. Aleksander Smolar, były prezes fundacji im. Stefana Batorego ocenił, że "z punktu widzenia interesów Francji, Europy i Polski dojście do władzy Marine Le Pen jest bardzo niebezpieczne". Zdaniem profesora Antoniego Dudka, politologa i historyka, "to byłby to cios, może nawet nie tyle w NATO, co w Unię Europejską". Dodał, że "nawet większy niż brexit".