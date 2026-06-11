Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Co z Orderem Orła Białego dla Zełenskiego? Przydacz: Ukraina ma czas na krok w tył

|
Karol Nawrocki
Co z orderem Zełenskiego? Przydacz: piłka jest po stronie Ukraińców
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Przemysław Piątkowski/PAP
Strona ukraińska ma cały czas jeszcze przestrzeń do tego, aby zacząć zabiegać o to, by relacje z Polską się znacząco poprawiły - oświadczył w czwartek Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Pałacu Prezydenckim. Był pytany, kiedy prezydent ogłosi decyzję w sprawie Orderu Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego.

Prezydent Karol Nawrocki otrzymał już opinię Kapituły Orderu Orła Białego w sprawie ewentualnego odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Rekomendacja nie jest znana publicznie. Głowa państwa nie poinformowała jeszcze, jaką decyzję podjęła.

W czwartek był o to pytany szef Biura Polityki Międzynarodowej w Pałacu Prezydenckim Marcin Przydacz. - Decyzja pana prezydenta będzie finalna i ostateczna. Ona zapadnie w odpowiednim czasie. Na ten moment jestem w kontakcie ze stroną ukraińską. Wszystko zależy od strony ukraińskiej. Piłka jest po stronie ukraińskiej, jeśli chodzi o działanie - powiedział. Zaznaczył, że opinia kapituły nie jest wiążąca dla prezydenta. 

Przydacz o decyzji prezydenta: nie ma tutaj żadnego terminu

Szef BPM oświadczył, że "strona ukraińska ma cały czas jeszcze przestrzeń do tego, aby zacząć zabiegać o to, aby relacje z Polską się znacząco poprawiły". 

- Jeśli w naturalny sposób nie spotka się to z pozytywną reakcją po stronie ukraińskiej, co jest na ten moment widoczne, bo brak jest jakichś realnych działań i gestów, finalnie procedura zakończy się decyzją pana prezydenta w takim czasie, który rzeczywiście pozwoli na odpowiednią decyzję - zapowiedział. Zwrócił uwagę, że "wielokrotnie kapituły (odznaczeń) się zbierają", wydają opinie, a "prezydent podejmuje decyzje w dużo dłuższej perspektywie". 

- Czasami to trwa tydzień, miesiąc, a czasami nawet kilka miesięcy po samej opinii, więc nie ma tutaj żadnego terminu. myślę, że w tej sprawie prezydent podejmie decyzję raczej wcześniej niż później - ocenił Przydacz. 

Podkreślił ponownie, że decyzja strony ukraińskiej o nazwaniu jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA "jest w Polsce absolutnie nieakceptowalna". 

Przydacz: Ukraina ma czas na krok w tył

Szef BPM był pytany, czy Pałac Prezydencki daje czas stronie ukraińskiej na wycofanie się ze swojej decyzji. Odpowiedział, że Kijów ma czas na to, aby "przeanalizować to, jaką wartość dla strony ukraińskiej mają relacje z Polską". - Strona ukraińska wie doskonale, co należy zrobić, aby te relacje poprawić. Uważamy, że to jest postawienie sprawy fair. Wyraziliśmy wprost brak akceptacji co do gloryfikowania bandytów z UPA - kontynuował. 

Przydacz przyznał, że "w duchu pewnego sygnału, gotowości do dialogu jest przestrzeń czasowa na to", aby strona ukraińska mogła "w odpowiedni sposób zrobić krok w tył". - Mamy nadzieję, że to się wydarzy. Jeśli się to nie wydarzy, to będziemy procedować oczywiście dalsze decyzje - mówił. 

Dopytywany, czy jest na to wyznaczony czas, odparł: - Tak, oczywiście jest. Wszystko jest zgodnie z planem (…) wszystko to, co prezydent robi, jest zgodnie z zarysowanym scenariuszem. Najbliższe dni będą też pokazywać konkretne działania. 

Marcin Przydacz
Marcin Przydacz
Źródło zdjęcia: PAP/Albert Zawada

Kto może nadać i odebrać Order Orła Białego?

Nadawanie odznaczeń to prerogatywa prezydenta. Głowa państwa nadaje ordery z własnej inicjatywy lub na wniosek premiera oraz kapituł orderów. Zełenski otrzymał Order Orła Białego w kwietniu 2023 roku nadany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę. 

Według ustawy o orderach i odznaczeniach prezydent może podjąć decyzję o pozbawieniu orderu na wniosek między innymi kapituły oraz z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii odpowiedniej kapituły, w razie stwierdzenia, że "nadanie orderu lub odznaczenia nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd albo odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny orderu lub odznaczenia". 

Order Orła Białego to najstarszy i najważniejszy order państwowy. Kapitule Orderu Orła Białego przewodniczy prezydent. 

W maju prezydent Ukrainy poinformował o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych w jego kraju, co spotkało się z krytyką polskich władz. Wówczas prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że zaproponuje Kapitule Orderu Orła Białego odebranie odznaczenia ukraińskiemu przywódcy. W poniedziałek rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że "Kapituła przedstawiła swoją opinię uczestniczącemu w obradach Prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu" i prezydent podejmie decyzję "w odpowiednim czasie".

W związku z napięciem we wzajemnych relacjach do Warszawy przyjechał szef kancelarii Zełenskiego Kyrył Budanow. Rozmawiał z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, wiceszefem dyplomacji Marcinem Bosackim oraz szefem BPM Marcinem Przydaczem.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
Monika Horna-Cieślak
"Po prostu się boję". Kulisy pracy w Biurze Rzecznika Praw Dziecka 
Agata Listoś-Kostrzewa, Justyna Suchecka
Korweta Bojkij w ogniu po ataku na Petersburg-0002
"Hańba" dla rosyjskiej floty. Trafiono "jeden z najlepszych okrętów"
Tatiana Serwetnyk
48 min
Zełenski w Londynie
"Polska nie jest tym państwem, bez którego Ukraina nie mogłaby żyć"
Podcast o zagranicy
Udostępnij:
Tagi:
Wołodymyr ZełenskiUkrainaWojna w Ukrainie
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Burza, burze
Tworzą się burze wielokomórkowe
METEO
Na S7 wywróciła się ciężarówka
Na S7 wywróciła się ciężarówka
Świetokrzyskie
imageTitle
Polacy po drugie zwycięstwo. Wymagający rywal w Chinach
RELACJA
Kierowca ciągnika był pijany i ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych
Kierowca ciągnika Lamborghini był pijany i złamał zakaz. Idzie do więzienia
WARSZAWA
Ulewa, burza
Zachowajcie ostrożność. Alarmy IMGW przed burzami
METEO
Regały przewróciły się w archiwum IPN we Wrocławiu
Wypadek w archiwum IPN. Jedna osoba ranna
Wrocław
Chiny dążą do samowystarczalności
ChatGPT jako narzędzie propagandy. OpenAI wskazuje na działania z Chin
BIZNES
imageTitle
Gangi, kartele, handlarze ludźmi. I sto tysięcy policjantów, by odbył się mundial
EUROSPORT
dziecko telefon komorka shutterstock_2709763561_1
"Co my dzieciom serwujemy?!" Ekspertka apeluje: ważne, byśmy się obudzili
Polska
41 min
pc
"Chcieli kontaktu z Mają Chwalińską". Dziennikarz zdradza, kto do niego dzwonił
Rozmowy TVN24+
Karol Nawrocki i Donald Trump w Waszyngtonie
Nawrocki leci na urodziny Trumpa. Przydacz: przygotowaliśmy dwa prezenty
Polska
Rozbity samochód 22-letniego kierowcy
Uderzył w barierki i pojechał pod prąd na drodze ekspresowej
Szczecin
Oskarżony Robert P.
Śmierć siedmiomiesięcznego Wojtusia. Ojciec skazany
Lubuskie
imageTitle
Za to będzie czerwona kartka. 10 najważniejszych zmian w przepisach
EUROSPORT
pap_20240529_0YH
Dwie emerytury i setki tysięcy euro oszczędności. Jaki majątek ma Janusz Lewandowski
BIZNES
Łukasz Mejza
Dawny wpis Mejzy i znacząca odpowiedź Magicala
Polska
Przejmij kontrolę nad alergią
Coraz więcej zachorowań na alergie i astmę w Europie. Eksperci wskazują nowe przyczyny
Zdrowie
imageTitle
Sabalenka straszyła rzuceniem tenisa. Skomentowała "rozwód"
EUROSPORT
Deszczowa pogoda w Nowym Jorku
Grad, silny wiatr, a nawet tornado. Nawałnice zmierzają do Nowego Jorku
METEO
Policja i Straż Graniczna zatrzymały tysiące osób poszukiwanych listami gończymi
"Prawie dwa tysiące osób" zatrzymanych. Wielka akcja służb
Lublin
imageTitle
Dostał wyrok śmierci za samobójczego gola. Padło sześć strzałów
EUROSPORT
Przygotowania do gali UFC na terenie Białego Domu, 5 czerwca 2026 r.
Za wstęp na galę UFC w Białym Domu trzeba zapłacić fortunę
Świat
Sejm, głosowanie ws. zakazu patostreamów
Sejm zdecydował w sprawie patostreamów
Polska
Daniel Obajtek
Zegarki i dzieła sztuki za blisko 300 tysięcy złotych. Oświadczenie Daniela Obajtka
BIZNES
Sędzia Dariusz Zawistowski
Jest nowy szef KRS
Polska
O 90 kilometrów na godzinę za szybko
Gnał ponad 200 na godzinę. Nie po raz pierwszy
Wrocław
Zderzenie z udziałem Porsche na A2
Zderzenie z Porsche na A2, są ranni
WARSZAWA
O krok od tragedii. Na chodnik i ulicę runęły cegły z kamienicy
Na chodnik i ulicę runęły cegły. Nagranie
Zgierz
Wall street
OpenAI, Anthropic i Perplexity patrzą na giełdę. To może być test dla całego rynku
BIZNES
28-latek wjechał w pole kukurydzy
Pościg policji przez pole kukurydzy. 28-latek nie chciał trafić do więzienia
Katowice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica