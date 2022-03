Waldemar Kraska: w czwartek konferencja w sprawie zniesienia obowiązku noszenia maseczek

Wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska przekazał w środę, że jutro odbędzie się konferencja, na której resort poinformuje, co dalej z noszeniem maseczek w przestrzeniach zamkniętych. Wcześniej Piotr Mueller, rzecznik rządu, mówił w Radiu Zet, że minister zdrowia Adam Niedzielski we wtorek otrzymał opinię w tej sprawie od Rady ds. COVID-19.

Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia, został zapytany w środę o to, kiedy zostanie zniesiony obowiązek noszenia maseczek. - Jutro będzie konferencja - odpowiedział. Dodał, że we wtorek odbyło się spotkanie Rady ds. COVID-19. - Jest taka rekomendacja z pewną modyfikacją, o której powiemy - mówił.

Mueller: Rada ds. COVID zalecała, żeby ograniczyć już obowiązek maseczek

Zapytany, czy data zniesienia obowiązku noszenia maseczek to 1 kwietnia, odpowiedział, że "nie wie", ale myśli, że będą to "najbliższe dni". - Rada ds. COVID zalecała, żeby ograniczyć już obowiązek maseczek, tylko nie wiem, w jakim zakresie, bo ta rekomendacja została przekazana do ministra zdrowia i on ją dzisiaj, jak rozumiem, ogłosi - dodał.