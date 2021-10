Dziki wpadły do wykopu. "Wyciągnęliśmy je sprytnym sposobem"

W Kicinie (woj. wielkopolskie) dwa dziki wpadły do wykopu na prywatnej posesji. Strażnicy gminni - wraz z właścicielem działki - zbudowali "windę", żeby uwolnić zwierzęta. Te następnie, całe i zdrowe, wróciły do lasu.

Straż Miejska z Czerwonaka (woj. wielkopolskie) otrzymała nietypowe zgłoszenie. W środę jeden z mieszkańców Kicina poinformował, że na jego posesji zostały uwięzione dwa dziki. Zwierzęta wpadły do głębokiego wykopu.

Dwa dziki, całe i zdrowe, zostały wyciągnięte na powierzchnię, a następnie przewiezione do lasu. - Konsultowaliśmy się z łowczym gminnym. Dziki trafiły do miejsca, w którym aktualnie przebywa ich rodzina. - Cała interwencja od zgłoszenia do wypuszczenia dzików trwała około półtorej godziny. Cieszymy się, że udało nam się pomóc tym zwierzętom - dodaje komendant.