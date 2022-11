Pijany ojciec zabrał czteroletnią córkę do pubu. Świadkowie wezwali policję

czytaj dalej

- To jest wniosek, który pan powinien napisać, a skoro pan nie potrafi, Lewica za pana taki wniosek napisała - zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego poseł Lewicy Tomasz Trela, który wraz z innymi politykami swego ugrupowania przedstawił w piątek wniosek o płatność środków europejskich z Krajowego Planu Odbudowy. - To jest bardzo prosty wniosek o płatność 12 miliardów euro. To jest 12 miliardów, które do dzisiaj powinny do Polski przypłynąć - powiedział.