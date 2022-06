Policjanci na ratunek kotu. Zabrali go z ruchliwej drogi i podzielili się jedzeniem

Zabrali z drogi, dali jeść i pić

- Mundurowi natychmiast podbiegli do czworonoga i zabrali go do radiowozu. Następnie, widząc, że kotek jest głodny, nakarmili go swoim posiłkiem i napoili wodą. Kiedy kociak poczuł się pewniej, zaczął zwiedzać radiowóz, a także wspiął się po policyjnym mundurze, aby bliżej poznać policjantów, którzy ocalili mu życie - poinformowała aspirant sztabowa Małgorzata Jurecka, oficer prasowa oświęcimskiej policji.