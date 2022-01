Włamali się do kościoła i ukradli kielich. Usłyszeli zarzuty

Weszli do zakrystii, wyłamali zamki w szafkach i ukradli kielich. Policjanci z Kępna (Wielkopolska) zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież z włamaniem do miejscowego kościoła. Kielich udało się odzyskać.

Do kradzieży doszło w sobotę około godziny 14:30. - Dwóch mężczyzn po wejściu do kościoła św. Marcina w Kępnie oraz wyłamaniu zamków w - znajdujących się w zakrystii - szafkach dokonali kradzieży kielicha służącego do obrządku liturgii mszy świętej oraz kilku kluczy do kościoła - wyjaśnia Filip Ślęk z kępińskiej policji.