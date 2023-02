Rodzina potrącona na przejściu dla pieszych. Kierowca uciekł

czytaj dalej

Na zakup samochodu dla fundacji, która wspomaga zespół szkół specjalnych, też była negatywna opinia. To znaczy co, miałem nie kupić samochodu? - pytał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Odniósł się do przekazywania ministerialnych środków organizacjom, które otrzymały negatywną ocenę komisji eksperckiej. - Decyzję podejmuje minister i ją podjął - dodał szef resortu.