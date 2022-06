Sąd: Kazimierz Kujda złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne

Sprawa oświadczenia lustracyjnego

Sąd: oświadczenie niezgodne z prawdą

We wtorek Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił orzeczenie w sprawie postępowania lustracyjnego Kujdy. Poinformowano, że złożył niezgodne z prawdą oświadczenie. Powoduje to między innymi utratę wybieralności Kujdy w wyborach samorządowych, parlamentarnych oraz europejskich.

Sprawę komentował też prokurator Bartosz Tymosiewicz. - Wyrok wydaje się słuszny. Jest oparty na rzetelnych ustaleniach faktycznych, został prawidłowo przez sąd uzasadniony. Czyni zadość społecznemu poczuciu sprawiedliwości - powiedział. Dodał, że wyrok jest nieprawomocny i Kujda może go zaskarżyć do sądu wyższej instancji.

Odniósł się również do kary przyznanej przez sąd. - Ta współpraca była krótka, pan Kujda ją przerwał, nie pobierał żadnych gratyfikacji, w związku z tym to orzeczenie tej kary na poziomie minimalnym w tej sytuacji uważam, że jest adekwatne do okoliczności sprawy - dodał. Zapowiedział, że oczywiście jego strona zapozna się z pisemnym uzasadnieniem orzeczenia, ale jeśli nie będzie w nim istotnych błędów, to ze strony prokuratury apelacji nie będzie.