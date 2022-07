Stoczył się ze skarpy i wpadł do Wisły. "Zaparkował i nie zaciągnął hamulca ręcznego"

Mieszkaniec Puław (woj. lubelskie) nie zaciągnął hamulca ręcznego w samochodzie. Auto zaparkował na skarpie nad rzeką. W pewnym momencie pojazd stoczył się do Wisły. Na szczęście, nikomu nic się nie stało. W momencie zdarzenia samochód był pusty. Zdjęcie z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Do zdarzenia doszło w niedzielę nad Wisłą niedaleko promu Kazimierz Dolny-Janowiec (powiat puławski). Informację o aucie w rzece i zdjęcie z akcji służb otrzymaliśmy na Kontakt 24. Zdarzenie potwierdza straż pożarna. - Prawdopodobnie nikt nie zaciągnął hamulca ręcznego i samochód stoczył się do wody, do Wisły - mówi Grzegorz Buzała, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Puławach. A lubelska policja - w mediach społecznościowych - relacjonuje: "Mieszkaniec gminy Puławy zaparkował samochód nad brzegiem Wisły i nie zaciągnął ręcznego".