Nie żyje Kazimiera Mika. Bohaterka zdjęcia, które wstrząsnęło światem, spoczęła na Powązkach

"Zbrodnia na kliszy". Historia słynnej fotografii w Magazynie TVN24

Julien Bryan tak wspominał moment, kiedy sfotografował Kazimierę Mikę: "Jak sparaliżowana stanęła nad jedną z zabitych. Kobieta była jej starszą siostrą. Dziecko nigdy dotąd nie widziało śmierci i nie mogło zrozumieć, dlaczego siostra się do niej nie odzywa. - Co się stało?! - krzyknęła. A potem pochyliła się, dotknęła twarzy martwej dziewczyny i cofnęła się z przerażeniem. (…) - Proszę, odezwij się do mnie! Proszę, proszę! Co się ze mną stanie bez ciebie?! Dziecko spojrzało na nas oszołomione. Objąłem ją ramieniem i przytuliłem mocno, usiłując pocieszyć. Płakała. Ja też i dwaj polscy oficerowie, którzy mi towarzyszyli. Co mogliśmy powiedzieć temu dziecku?".