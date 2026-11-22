KAWA NA ŁAWĘ "Dyplomacja 5D Donalda Trumpa" czy "Władimir Putin wyciska z niego, co chce"? Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Pomaska: wielce prawdopodobne, że to się będzie powtarzać, bo Rosja testuje naszą gotowość i odporność Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Polak

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W piątek doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, a w trzech miejscowościach w województwie lubelskim i podkarpackim rozbiły się obiekty. Wiadomo już, że ten, którego części spadły w Nowym Lipowcu, był pociskiem manewrującym rosyjskiej produkcji. Dzień wcześniej podczas spotkania w Chinach Donald Trump nazwał Władimira Putina swoim "przyjacielem", a w niedzielę nawiązał do tych słów, publikując w mediach społecznościowych zdjęcie swoje i Putina z podpisem, "mój przyjaciel".

Do ostatnich wydarzeń odnieśli się w programie "Kawa na ławę" w TVN24 politycy: Agnieszka Pomaska z KO, Kamil Bortniczuk z PiS, Krzysztof Śmiszek z Lewicy, Aleksandra Leo z Unii Centrum, Bartłomiej Pejo z Konfederacji i Mirosława Stachowiak-Różecka z Rozwoju Plus.

Pomaska: Rosja testuje naszą gotowość i odporność

- Niestety wielce jest prawdopodobne, że to się będzie powtarzać - powiedziała Pomaska. Według posłanki "Rosja testuje po prostu naszą gotowość i naszą odporność". - I to jest nie tylko odporność militarna, ale też odporność polityczna - wskazała.

Jak dodała, "bardzo ważne są sygnały, które płyną z Polski i z Europy o jedności, o solidarności", ale także wymierne działania. - Sam fakt, że nie jesteśmy w tym wszystkim sami, bo zostały uruchomione nie tylko systemy antyrakietowe, ale mieliśmy wsparcie szwedzkich Gripenów, zostały poderwane F-16 - wymieniała. - To kluczowe, żeby wysyłać spójne sygnały zarówno z poziomu Unii Europejskiej, jak i NATO - podkreśliła.

Bortniczuk: słowa Trumpa do Putina to jego styl uprawiania polityki

Według Kamila Bortniczuka piątkowe wydarzenia to test, który Polska "oblała", ponieważ obiekty wlatujące w polską przestrzeń powietrzną powinny został zestrzelone. - Przez parę minut można zaatakować Kraśnik, czyli zakłady MESco, można zaatakować Zamość, można zaatakować szereg miast wojewódzkich, szereg obiektów również o znaczeniu strategicznym, wojskowym - wskazał.

Poseł PiS bronił też słów Trumpa o Putinie. Jak mówił, "to jest jego styl uprawiania polityki". - Trump chce osiągnąć jakiś cel i w jego mniemaniu takie połechtanie Putina, gdzie wzajemnie się oszukują, wzajemnie się nieszczerze nazywają przyjaciółmi i wzajemnie się nieszczerze obejmują za ramiona, ma mu w osiągnięciu tego celu pomóc - powiedział.

- Nie wiem, czy to się przyjmie w języku dyplomacji na stałe, ale Donald Trump tak swoją dyplomację prowadzi - powtórzył Bortniczuk.

Śmiszek: nieprzewidywalność Trumpa jest gigantycznym zagrożeniem

Do wypowiedzi Bortniczuka odniósł się Krzysztof Śmiszek z Lewicy. Jak mówił, "nie może sobie jednak pewnej uszczypliwości" darować. - Pan poseł mówi, że minutę czy dwie ten pocisk czy te drony spędziły nad terytorium Polski. No ja przypominam o tej rakiecie pod Bydgoszczą, która była znacznie większa - powiedział. - I jaką wy mieliście wtedy odpowiedź, kiedy ta rakieta mogła naprawdę trafić w blok mieszkalny? - zwrócił się do posła PiS.

Śmiszek podkreślił też, że on postawę Trumpa wobec Putina postrzega inaczej. - Ja nie wchodzę aż tak głęboko w głowę Donalda Trumpa, tak jak pan poseł Bortniczuk, który uważa, że to jest taka bardzo wyrachowana dyplomacja 5D, gdzie mówimy do siebie "przyjacielu", a wyciskamy z tego przyjaciela, co chcemy - powiedział.

Zwrócił uwagę, że według doniesień "Politico" Trump zatelefonował do sojuszników podczas szczytu Koalicji Chętnych, apelując o zaprzestanie wspierania militarnego Ukrainy. Według Śmiszka "to Putin wyciska z Trumpa co chce". - Moim zdaniem dzisiaj nieprzewidywalność Trumpa jest gigantycznym zagrożeniem dla NATO, dla Ukrainy i dla Polski - powiedział.

Leo: Trump przestał być dla nas gwarancją bezpieczeństwa

Według Aleksandry Leo, w relacjach z USA trzeba zwrócić uwagę na "dwie rzeczy". - Polsko-amerykański sojusz jest dla nas bardzo ważny i chyba nikt tego akurat nie podważa. W grze mamy rozmowę o bazie i to jest gwarancja polskiego bezpieczeństwa - podkreśliła.

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- Natomiast sam Trump jako osoba, ja mam poczucie, że przestał być dla nas taką gwarancją bezpieczeństwa, bo stał się nieprzewidywalny - dodała. Jak mówiła, "być może to jest cyniczna wyrachowana gra, natomiast na razie mało skuteczna".

- Trump obejmując swój urząd, najpierw mówił, że zakończy wojnę w Ukrainie w 24 godziny. Potem pojawiały się kolejne deklaracje, a w tle cały czas była Pokojowa Nagroda Nobla, której chyba na razie nie ma za co dostać, bo na razie to tylko wszczyna kolejne wojny, a tej na Ukrainie nie zakończył - zaznaczyła.

Stachowiak-Różecka: każdy obiekt powinien być zestrzelony

- Niewątpliwie nad procedurami trzeba popracować - powiedziała Mirosława Stachowiak-Różecka. Jak podkreśliła, "nie zgadza się", że "tylko wojskowi podejmują w tej sprawie decyzję". - Jeśli chodzi o procedury, to one powstają właśnie między innymi we współpracy z politykami - wskazała. Według posłanki Rozwoju Plus wydarzenia z piątku "dały nam czas", żeby "te procedury poprawić". - Ta rozmowa byłaby zupełnie inna, gdyby ktoś zginął, a mógł. I zdajecie sobie państwo z tego sprawę - powiedziała.

Ponadto - według Stachowiak-Różeckiej - Polska powinna "rozważyć strategię, w której każdy obiekt powinien być zestrzelony". - Ja przypomnę, że Turcja zestrzeliła samolot. Podjęła decyzję w kilka sekund. Jest częścią NATO, ale nie czekała, aż sojusznicy zdecydują - mówiła. - I nic jej się nie stało. Po prostu pokazała siłę i pokazała, że "na naszym terytorium nikt fikać nie będzie" - komentowała.

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Pejo: powinniśmy strzelać tym, co mamy

Również Bartłomiej Pejo przekonywał, że obiekty wlatujące w przestrzeń powietrzną należy zestrzeliwać. Krytykował też wojskowych za niepodjęcie takiej decyzji. - Jeżeli Putin sobie na to pozwala, to powinniśmy stanowczo reagować. I to nie jest kwestia tylko NATO, ale również decyzji naszych wojskowych - powiedział. - Ja nie rozumiem, dlaczego państwo taką narrację stosujecie, że nie można niczego złego powiedzieć o decyzjach wojskowych - mówił.

Konrad Piasecki przypomniał, że szef jego partii Sławomir Mentzen krytykował rząd za "strzelanie rakietą za 100 mln zł do drona ze sklejki". - Powinniśmy strzelać tym, co mamy - odparł Pejo. Według posła Konfederacji "nie jesteśmy absolutnie przygotowani na tego typu ataki i to są zaniedbania nie tylko tego rządu, ale również poprzednich".

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