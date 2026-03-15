Karol Nawrocki "zagrał arię solową w orkiestrze Putina"

Arłukowicz: Nawrocki zagrał arię solową w orkiestrze Putina
Nawrocki, podejmując tę decyzję, tak naprawdę zagrał arię solową w orkiestrze Putina - ocenił w "Kawie na ławę" TVN24 europoseł KO Bartosz Arłukowicz. Posłanka Lewicy Katarzyna Kotula stwierdziła, że dzięki prezydenckiemu wetu "zyskał Putin a "straciło polskie bezpieczeństwo". Europoseł PiS Tobiasz Bocheński nazwał działania rządu po wecie dla SAFE "pozaprawnymi".

Prezydent Karol Nawrocki w czwartek ogłosił weto wobec rządowej ustawy wdrażającej unijny mechanizm SAFE. W reakcji na to dzień później Rada Ministrów przyjęła uchwałę, która upoważnia ministrów obrony i finansów do podpisania umowy dotyczącej instrumentu.

Zdaniem prezydenta mechanizm SAFE "jest ogromnym kredytem zagranicznym zaciąganym na 45 lat w obcej walucie, którego koszt odsetek może wynieść nawet 180 miliardów złotych". - Polacy będą musieli więc zwrócić drugie tyle, co wartość udzielonego kredytu, a zarobią na tym zachodnie banki i instytucje finansowe - mówił. - Można porównać to do kredytów frankowych - ocenił.

O decyzji prezydenta i dalszym losie SAFE dyskutowali goście "Kawy na ławę" w TVN24.

Europoseł KO Bartosz Arłukowicz zwrócił uwagę, że w odrzuconej przez prezydenta ustawie znajdowały się zapisy pozwalające na przekazanie około siedmiu miliardów złotych na służby mundurowe, w tym policję i straż graniczną.

- To jest coś niebywałego, co zrobił prezydent Nawrocki, co robił w ogóle cały obóz PiS-u - stwierdził.

- Tak naprawdę dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją taką, że w Europie jest jeden gość, jeden gość, który mówi pieniądzom z SAFE nie. To jest Putin. Teraz Nawrocki, podejmując tę decyzję [o wecie - red.], tak naprawdę zagrał arię solową w orkiestrze Putina - skwitował Arłukowicz.

Ze słowami europosła zgodziła się posłanka Lewicy Katarzyna Kotula. - Kto zyskał na wecie prezydenta Nawrockiego? No, zyskała Rosja i zyskał Putin. Kto stracił? Straciło polskie wojsko, polscy generałowie, polski przemysł zbrojny, polskie społeczeństwo i przede wszystkim polskie bezpieczeństwo i to jest najważniejsze - mówiła. Przypomniała też, że europejski SAFE był inicjatywą polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.

- Po raz pierwszy Komisja Europejska wzięła pod uwagę taki mechanizm i takie rozwiązanie, które na niespotykaną dotąd skalę wypracowuje mechanizm, który pozwoli nam inwestować w zbrojenia - stwierdziła Kotula. Dopowiedziała też, że wśród państw korzystających z SAFE są "przyjaciele PiS" - Węgry i Włochy.

- Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj ściga się z dwoma konfederacjami na to, kto jest bardziej antyeuropejski. I rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość i środowisko pana prezydenta chcą dzisiaj okrążyć Grzegorza Brauna z prawej strony - zasugerowała.

Poseł PSL Krzysztof Paszyk zwrócił uwagę, że weto prezydenta nie anuluje otrzymania przez Polskę środków. - PiS i pan prezydent wielokrotnie konfabulowali w sprawie SAFE. Ta ustawa, którą pan prezydent zawetował, ona nie była o pożyczce. Ona była o tym, gdzie zostaną skierowane środki. I to trzeba na każdym kroku prostować, bo PiS wprowadza Polaków w błąd. Tu mamy wielki zarzut, że dzięki zawetowaniu tej ustawy niestety mamy poważne opóźnienia - powiedział.

Zapewnił, że obóz rządzący zrobi wszystko, aby "nadrobić tę zwłokę".

Paszyk zadał też pytanie o konfrontacyjne nastawienie rządu, wspomniane w orędziu Nawrockiego. - Kiedy ono niby było? - dopytywał.

Słowa przedstawicieli koalicji rządzącej skontrował doradca społeczny prezydenta Jakub Banaszek, który zaznaczył, że prezydent "nie jest przeciwko dozbrajaniu polskiej armii".

Stwierdził też, że zarzuty wobec SAFE są "finansowe" a nie "merytoryczne". - Uważamy, że dozbrajanie polskiej armii i wsparcie polskich służb jest zasadne, ale na uczciwych, konkretnych zasadach. Takich, które nie budzą żadnych wątpliwości. A tutaj wątpliwości są - ocenił.

Pytany, czy potencjalny przyszły rząd PiS odmówi spłaty zaciągniętych zobowiązań, europoseł z ramienia PiS Tobiasz Bocheński potwierdził taki zamiar, dodając, że "rząd wyjdzie z tego mechanizmu".

- To, co się odbywa na naszych oczach, to są działania pozaprawne rządu i ta uchwała nie ma mocy wiążącej i wszyscy o tym wiemy. Poza tym, to jest kredyt, to są nasze pieniądze, tylko że kranik może zakręcić Ursula von der Leyen, jak się podoba - ocenił.

Dodał też, że osoba, która ma teraz 25 lat "całe życie zawodowe będzie spłacała SAFE". Na uwagę prowadzącego, że pieniądze z każdego źródła muszą być spłacone, Bocheński zgodził się, ale zaznaczył, że "w tym mechanizmie zapisana jest warunkowość, która opiera się na widzimisię Komisji Europejskiej".

Bocheński zwrócił też uwagę na inną "wadę" mechanizmu SAFE. - Drugą wadą jest oczywiście wskazywanie państwu polskiemu, gdzie może kupować i co może kupować - powedział, dodając, że generałowie "wskazali to, co mogli wskazać" w kontekście listy inwestycji Wojska Polskiego.

Poseł Konfederacji Michał Wawer odniósł się do wspomnianego przez reprezentantów koalicji zagrożenia ze strony Rosji. - Pan redaktor pyta o procedurę, a koalicja rządząca Putin, Putin, Putin, Putin. Każdą głupotę, każde złamanie prawa można uzasadnić Putinem - twierdził.

- Procedura według konstytucji jest taka, że kiedy zaciąga się znaczące zobowiązanie w budżecie państwa, to wymaga to ratyfikacji przez Sejm. Procedura jest taka, że kiedy przekazuje się nowe kompetencje do organizacji międzynarodowej, a kompetencja do zaciągania długu przez Unię Europejską to jest nowa, pozatraktatowa kompetencja, to wymaga to ratyfikacji przez Sejm większością dwóch trzecich, większością konstytucyjną. I żaden z tych trybów nie został przez koalicję rządzącą dotrzymany - ocenił. Dodał też, że "nie było nawet próby uzyskania takiej zgody".

Wawer twierdził, że "nawet gdyby prezydent nie zawetował tej ustawy, nawet gdyby ją podpisał, to pożyczka SAFE byłaby podwójnie nielegalna bez ratyfikacji w Sejmie większością konstytucyjną".

Na pytanie, czy Konfederacja spłacałaby tę pożyczkę, poseł odpowiedział, że "będziemy musieli przeanalizować, co jest najlepsze dla państwa polskiego". - Czasem są takie sytuacje, że błędy poprzedników trzeba po prostu wziąć na klatę i w imię wiarygodności finansowej państwa polskiego spłacać pożyczki, które zostały zaciągnięte z połamaniem naszych reguł. Natomiast nikogo to nie uratuje przed Trybunałem Stanu - zaznaczył.

OGLĄDAJ: Arłukowicz do Bocheńskiego: wie pan, czemu nie został kandydatem na premiera?
Arłukowicz do Bocheńskiego: wie pan, czemu nie został kandydatem na premiera?

Autorka/Autor: Adrian Wróbel

Źródło: TVN24

Czytaj także:
Ogień i kłęby dymu unoszą się z instalacji naftowej w Fudżajrze w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, sobota, 14 marca 2026
"To oznacza eskalację konfliktu". Analitycy pełni obaw
BIZNES
Chodzi aż o 67 grobów
Kradzież na cmentarzu. Z nagrobków zginęły krzyże i figurki
Trójmiasto
Donald Tusk
Tusk: Polexit to realne zagrożenie. Zrobię wszystko, by ich powstrzymać
Polska
imageTitle
Polscy biathloniści otarli się o podium w Pucharze Świata
EUROSPORT
Przez Oahu na Hawajach przeszła silna burza
Groźna burza na rajskiej wyspie. "Usłyszeliśmy głośny huk"
METEO
Manifestacja pod hasłem „Chcemy być SAFE!” przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie
"Śmierdzi to weto ruską skarpetą". Protest w sprawie SAFE
WARSZAWA
imageTitle
Paraliżujący strach przed spadkiem. Remis w Gdyni, smutek w Warszawie
EUROSPORT
Pyton Królewski utknął wewnątrz samochodu
Przez godzinę wyciągali go z auta. "Pomyślałem, że może mnie ugryźć"
METEO
Żołnierze izraelscy
Dają setki milionów na pilne zakupy dla wojska. "Decyzja nadzwyczajna"
BIZNES
Szefowie rządów Norwegii, Danii, Szwecji, Finlandii, Islandii i Kanady
Nie dla broni nuklearnej, tak dla współpracy. Podpisali nowe porozumienie
Świat
To kolejny dzień poszukiwań zaginionego mężczyzny
Jego samochód znaleziono w okolicy jeziora. Tragiczny finał poszukiwań
Lublin
imageTitle
Michał Gołaś ze srebrem dla Polski na koniec igrzysk paralimpijskich
Najnowsze
Zdjęcie satelitarne irańskiej wyspy Chark przed atakami USA
Tam skoncentrowały się uderzenia USA. "Pokazuje to jako akt miłosierdzia"
BIZNES
Powódź w Nairobi, Kenia (07.03.2026)
Nie żyją 62 osoby, najtrudniejsza sytuacja panuje w stolicy
METEO
Pies w typie amstaffa ugryzł sześciolatkę (zdjęcie ilustracyjne)
Kobieta pogryziona przez psa. Jego właściciel był pijany
Katowice
Mammografia (zdjęcie ilustracyjne)
Pacjenci "często wypierają tę chorobę"
Polska
Amy Madigan ze statuetką Actor Awards
Ma 75 lat i nigdy nie była tak popularna. "Powiedziała rywalkom szach-mat"
Justyna Kobus
Burza piaskowa
Niebo zrobiło się pomarańczowe. "Nasze życie to ciągła męka"
METEO
Nielegalne parkowanie przed stadionem Legii Warszawa
Jeżdżą po chodniku, byle nie zapłacić. Już niedługo
WARSZAWA
Londyn, Wielka Brytania, siedziba Banku Anglii
"Absolutne szaleństwo". Burza po decyzji banku centralnego
BIZNES
imageTitle
Śmiertelna strzelanina w trakcie turnieju
EUROSPORT
imageTitle
"Nie widziałem czegoś tak dziwnego, jak od 50 lat oglądam piłkę nożną"
EUROSPORT
Węgry, Budapeszt. Obchody 178. rocznicy wybuchu rewolucji w 1848 roku
Dwa marsze, w tle święto narodowe. "Próba sił"
Świat
"Nowy samochód służbowy" szefa MSWiA?
"Nowy samochód służbowy" szefa MSWiA? "Kłamstwo typowe dla Budy"
Michał Istel
Wysłano cztery zastępy straży pożarnej
Zapaliła się sadza, ogień przeniósł się na taras restauracji
Lublin
Narkotyki ukrył w lodówce
W lokalu gastronomicznym policjanci znaleźli ponad ćwierć kilo amfetaminy
Kielce
Małgosia Turzańska
"Byłam na wagarach...". Tak zaczęła się jej droga na Oscary
Świat
Timothee Chalamet
Zamiast o Oscarze, głośno o jego słowach. "Być może kiedyś zrozumie"
Tomasz-Marcin Wrona
Naprawiają trakcję
Utrudnienia na kolei. Odwołano trzy pociągi
Szczecin
Bolid
Jasna kula ognia przecięła niebo nad Mazowszem. Nagranie
METEO
