Śmiszek: Hołownia dał się rozegrać jak dziecko

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia w czwartek przed północą odwiedził mieszkanie europosła Prawa i Sprawiedliwości Adama Bielana - ustalili Mariusz Gierszewski z Radia ZET i Dominika Długosz z "Newsweeka". Według fotoreporterów "Faktu" o godzinie 1.06 w nocy do garażu budynku wjechało także wtedy auto prezesa PiS. Jednocześnie reporterzy nie zauważyli już samochodu Hołowni. Kolumna Kaczyńskiego miała opuścić garaż około godziny 1.50, a po 2. w nocy z bloku miał wyjść również wicemarszałek Senatu Michał Kamiński (PSL).

Sprawę spotkania Hołowni z politykami PiS w mieszkaniu Adama Bielana komentowali goście "Kawy na ławę".

Ćwik: Hołownia na pewno miał pilną sprawę

Sławomir Ćwik (Polska 2050) wskazał, że to nie pierwsze spotkanie Szymona Hołowni z Jarosławem Kaczyńskim. - Tak jak Szymon Hołownia wspominał, dosyć często spotyka się z przedstawicielami także opozycji, tak jak obiecaliśmy - powiedział.

- Będziemy rozmawiać ze wszystkimi w sprawach ważnych dla Polski, bo żebyśmy mogli coś ustalić, co jest ważne dla wszystkich, trzeba rozmawiać po prostu ze wszystkimi i dochodzić do konsensusu - ocenił nocne spotkanie w prywatnym mieszkaniu.

Poseł Polski 2050 nie chciał odpowiedzieć na pytanie, o czym rozmawiał Szymon Hołownia w mieszkaniu Adama Bielana. - Mam zaufanie do niego jako do lidera i nie będę rozliczał go z poszczególnych spotkań, kiedy, z kim się spotykał, o czym rozmawiali, bo byłoby to nienormalne - powiedział.

- Normalnym jest sytuacja, że lider prowadzi różne sprawy i jeżeli zdecydował się na takie spotkanie, to nie mam wątpliwości, że miał ważną sprawę - pilną - do omówienia, bo inaczej by się nie spotykał w takim formacie i w takim miejscu - dodał Ćwik.

Ćwik: to nie było pierwsze takie spotkanie Źródło: TVN24

Wójcik: to nie jest nic dziwnego

Michał Wójcik (PiS) zapewniał, że "to nie jest nic dziwnego, że politycy z różnych opcji spotykają się i rozmawiają". - To jest element demokracji - mówił.

- Musimy jednak dzisiaj popatrzeć przede wszystkim na kontekst, w jakim żyjemy. Niebezpieczeństwo na granicy, migranci, naprawdę słaby rząd. Wydaje mi się, że powinniśmy rozmawiać - ocenił.

Zapytany o swoje ostatnie rozmowy z Szymonem Hołownią, Michał Wójcik odpowiedział, że były one "o ważnych ustawach".

Wójcik o spotkaniu Hołowni z przedstawicielami PiS: to nie jest nic dziwnego Źródło: TVN24

Pomaska: Hołownia czuje, że popełnił błąd

Agnieszka Pomaska (KO) zastanawiała się, "co za tym spotkaniem stoi, jaki był cel takiego spotkania". - Ja jestem jednak zwolenniczką tego, żeby druga osoba w państwie spotykała się w gabinecie drugiej osoby w państwie - powiedziała.

- Myślę, że jednak Szymon Hołownia dzisiaj sam czuje, że popełnił błąd i tak naprawdę on największe baty zbiera za tego typu spotkanie - zauważyła. - Pytanie, które to było spotkanie i dlaczego spotyka się w tajemnicy i później mało zręcznie się z tego tłumaczy - dodała posłanka KO.

Zwróciła się także do Szymona Hołowni z radą, aby "z tego typu praktykami skończyć i zachowywać się tak, jak druga osoba w państwie".

Posłanka KO powiedziała, że z opozycją rozmawia się "tam, gdzie wymaga tego interes państwa, jak na przykład kwestia bezpieczeństwa, polityki międzynarodowej, ochrony granic". - Warto rozmawiać z opozycją po to, żeby być silniejszym na zewnątrz, ale to chyba nie jest tego typu przypadek - zauważyła.

Pomaska: Hołownia sam czuje, że popełnił błąd Źródło: TVN24

Śmiszek: Hołownia dał się rozegrać jak dziecko

Zdaniem Krzysztofa Śmiszka (Lewica) nocne spotkanie Szymona Hołowni "to jest katastrofa wizerunkowa". - Uważam, że Szymon Hołownia dał się rozegrać jak dziecko - powiedział.

- Uważam, że Szymon Hołownia dzisiaj powinien wytłumaczyć Polsce, Polkom, Polakom, którzy głosowali na koalicję 15 października, co było tak pilne, aby spotykać się o 12 czy 1 w nocy w mieszkaniu prywatnym z osobami, które przecież mają zarzuty, jak Adam Bielan, za nieprawidłowości finansowe - powiedział Krzysztof Śmiszek.

- Są różne domysły, legendy i mity rosną wokół tej wizyty. Tak naprawdę dzisiaj marszałek Hołownia ma jedno zadanie: wytłumaczyć, po co były te spotkania - wskazał Śmiszek. - Są też takie teorie, które mówią, że dogaduje się z Prawem i Sprawiedliwością, żeby złamać umowę koalicyjną, i żeby Prawo i Sprawiedliwość poparło marszałka Hołownię na drugą połowę kadencji - dodał.

Śmiszek: Hołownia dał się rozegrać jak dziecko Źródło: TVN24

Pejo: to spotkanie nie jest przypadkowe

Bartłomiej Pejo (Konfederacja) stwierdził, że Hołownia spotkaniem mógł podnieść stawkę negocjacyjną przed rekonstrukcją rządu. - To spotkanie nie jest przypadkowe - w czwartek, późne godziny wieczorne, nocne, przed piątkowym spotkaniem negocjacyjnym w sprawie utrzymania rządu - zauważył.

- Paradoksalnie może być tak, że to było ustawione przez Szymona Hołownię i jego otoczenie, aby ta informacja faktycznie wyszła właśnie przed piątkowym spotkaniem - powiedział poseł Konfederacji.

Wskazał także, że jego zdaniem "posłowie Szymona Hołowni w większości nie poszliby drogą" współpracy z Prawem i Sprawiedliwością.

Pejo: Hołownia podwyższył stawkę negocjacyjną Źródło: TVN24

Poboży: Hołownia broni resztek suwerenności

Zdaniem Błażeja Pobożego z kancelarii prezydenta, spotkanie Hołowni to znak tego, że marszałek chce bronić swojej politycznej suwerenności. - Dalsza współpraca Szymona Hołowni z Donaldem Tuskiem na tych warunkach, które są, jest dla niego degradująca i spowoduje zakończenie tej kariery znacznie szybciej niż wielu innych, którzy współpracowali z Donaldem Tuskiem - powiedział.

- W mojej ocenie jest to wstęp do dyskusji nad zmianą premiera, a jak popatrzymy na uczestników tego spotkania, to wiemy, że jest to ta frakcja, która nie boi się i coraz śmielej podważa przywództwo Donalda Tuska w Koalicji Obywatelskiej - ocenił doradca prezydenta.

Poboży o współpracy Hołowni z Tuskiem Źródło: TVN24

Stwierdził także, że Szymon Hołownia "jest politykiem, który broni resztek swej suwerenności politycznej, bo dostrzegł, do czego prowadzi ścisła współpraca i związanie jego partii z Donaldem Tuskiem".

