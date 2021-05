"To był lany poniedziałek". Dawid poszedł do sklepu po pistolet na wodę i zniknął

41-latek z Sosnowca, który przyznał się do zabójstwa 11-letniego Sebastiana z Katowic, był już znany policji. W 2008 roku na kilka godzin uprowadził 10-letniego wówczas Dawida. Do tamtych trudnych chwil w rozmowie z reporterem TVN24 wraca pani Monika Klimczak, matka chłopca.

Mężczyzna był już wcześniej dobrze znany policji. W 2008 roku w Siemianowicach Śląskich porwał 10-letniego chłopca.

"To był lany poniedziałek"

Do jego matki, Moniki Klimczak, dotarł reporter TVN24 Jerzy Korczyński.

- To był lany poniedziałek, 24 marca. Po obiedzie syn powiedział mi, że chce iść do sklepu po plastikowy pistolet na wodę. Pozwoliłam mu, poszedł, niedaleko, na ulicę Mysłowicką. Ale sklep był zamknięty. Jak dziecko stało pod drzwiami, to podjechał samochód. Wyszedł jakiś nieznany pan z tego samochodu, wziął go za rękę, wprowadził go do samochodu i z nim odjechał - opowiada po latach o tym zdarzeniu Monika Klimczak.

Zaniepokoiła się, że syn długo nie wraca, zaczęła go szukać u jego znajomych i w miejscach, w które lubił chodzić. - Byłam zdenerwowana, zrozpaczona. Nie wiedziałam, co mam robić, gdzie go szukać - relacjonuje.

Dodaje, że pomogła starsza kobieta, która widziała, jak małe dziecko wsiadło do samochodu z mężczyzną.

Była wtedy najczęśliwszą kobietą na świecie

Monika Klimczak natychmiast poinformowała policję. - Policja kazała czekać. Było oczekiwanie na jakąś informację, wiadomość.

Po pięciu godzinach syn wrócił do domu. Przyznaje, że była wtedy najszczęśliwszą kobietą na świecie.

Opisywała, że syn początkowo nie chciał powiedzieć, co się stało i był zamknięty w sobie. Otworzył się następnego dnia, kiedy przesłuchiwali go policjanci. - Powiedział, że pan zawiózł go gdzieś do piwnicy, kazał mu się rozebrać do naga, zrobił parę zdjęć i przywiózł go - przytacza matka porwanego wtedy chłopca. - Powiedział mu, że nie może nikomu o tym powiedzieć, ani mamie, ani tacie - dodała.

Mężczyzna umówił się z chłopcem za dwa dni. Policjanci zastawili na niego zasadzkę. Jednak mężczyzna nie pojawił się w umówionym miejscu o wskazanej porze. Nie wiadomo, czy zdawał sobie sprawę, że czeka już na niego policja.

Wyrok w zawieszeniu

W 2009 roku mężczyzna został skazany przez Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich za uprowadzenie Dawida. Oskarżony został wtedy także o posiadanie i rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem małoletniego oraz paserstwo programów komputerowych. Oskarżonego uznano za winnego zarzucanych mu czynów, wymierzono kary jednostkowe za popełnione przestępstwa, a następnie łączną karę dwóch lat pozbawienia wolności, którą warunkowo zawieszono na okres pięciu lat tytułem próby.

Monika Klimczak uważa ten wyrok za niesprawiedliwy. - Kiedy porwał mojego Dawida na pięć godzin, to ja odchodziłam od zmysłów. Nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. Jak później poszłam na policję, to policjanci powiedzieli mi, że Dawid nie był pierwszym dzieckiem, któremu on robił te zdjęcia, nagrywał filmiki - mówi dalej.

Uważa, że gdyby wtedy kara za ten czyn była surowsza, to być może nie doszłoby do tragedii, w wyniki której życie stracił teraz 11-letni Sebastian.

Śmierć 11-letniego Sebastiana

11-letni Sebastian wyszedł w sobotę 22 maja na plac zabaw. Do domu miał wrócić o godzinie 19. Gdy ta się zbliżała, matka chłopca otrzymała z jego numeru wiadomość z prośbą o przesunięcie powrotu o pół godziny. Zgodziła się na późniejszy powrót, jednak Sebastian do domu nie wrócił i już nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Jego ciało zostało znalezione przez policję w niedzielę wieczorem na terenie jednego z placów budowy. Miejsce ukrycia wskazał 41-latek.

Mężczyzna został namierzony po tym, gdy w niedzielę na nagraniu z jednej z kamer funkcjonariusze zobaczyli forda znajdującego się niedaleko placu zabaw, na którym w sobotę wieczorem bawił się Sebastian. Uwagę funkcjonariuszy zwrócił fakt, że pojazd w pewnym momencie nagle nawrócił i dynamicznie odjechał z miejsca zdarzenia. Policjanci sprawdzili, do kogo należy pojazd i od razu zrozumieli, że sytuacja jest krytyczna.

