Jakub Chełstowski o powodach rozstania z PiS. "Nie dało się tego rozwiązać politycznie"

Brak odpowiedzi liderów politycznych na problemy w zarządzie województwa i brak wsparcia w pewnych kwestiach - takie powody wymienił wybrany z rekomendacji PiS marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, argumentując swoje przystąpienie do Ruchu Samorządowego "Tak! Dla Polski!".

Chełstowski: są pewne sprawy, gdzie się różnimy i nie dało się tego rozwiązać politycznie

Podczas wieczornego briefingu w trakcie przerwy posiedzenia Chełstowski potwierdził przystąpienie do Ruchu Samorządowego "Tak! Dla Polski". Zastrzegł, że mimo dobrej współpracy z premierem Mateuszem Morawieckim oraz kilkanaściorgiem innych członków rządu, są "pewne sprawy fundamentalne, gdzie się różnimy i nie dało się tego rozwiązać politycznie".

- Stwierdziłem, że ten ruch do przodu odnośnie ruchu samorządowego uwolni sytuację. Cieszę się, że udało nam się znaleźć porozumienie i dziękuję tutaj panu prezydentowi Tychów Andrzejowi Dziubie i prezydentowi Sosnowca Arkadiuszowi Chęcińskiemu (liderzy "Tak! Dla Polski" w województwie śląskim) i innym samorządowcom, że rozmawiamy, szukamy najlepszych rozwiązań dla samorządu – mówił Chełstowski.

Chełstowski: udało nam się nawiązać sensowne porozumienie

Jak stwierdził marszałek województwa śląskiego, "udało nam się nawiązać sensowne porozumienie, zobaczymy, co będzie dalej".

- Umówiliśmy się na współpracę. Mam nadzieję, że będzie ona opierała się na dwóch filarach: uczciwości i pracowitości. A ten (obecny - red.) model polityczny uważam, że wyczerpał się. Myślę, że to dla województwa też jakieś kolejny krok do przodu – ocenił.

Powód zmiany barw? Marszałek regionu: brak odpowiedzi liderów politycznych na problemy

Pytany, co zadecydowało ostatecznie o decyzji o zmianie barw politycznych, odpowiedział, że "brak odpowiedzi liderów politycznych na problemy w zarządzie województwa, brak wsparcia w pewnych zakresach".

- Ja nie wychodzę z założenia, że muszę tu trwać do końca kadencji. Informacje, które przekazywałem dalej o tych problemach, o braku jedności w zarządzie województwa, nie znalazły odpowiedniego gruntu. Jeżeli otrzymuję odpowiedź, że mam trwać do końca kadencji w takim, a nie innym układzie politycznym, to nie jest dla mnie rozwiązanie, bo pewne sprawy muszą być transparentne – mówił.