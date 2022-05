Mieli nielegalnie produkować i sprzedawać papierosy. CBŚP rozbiło dwie grupy, zatrzymało 17 osób

czytaj dalej

Biorąc pod uwagę dobre intencje rządu, pragnie on chronić przed skutkami inflacji pewne grupy. Natomiast per saldo te wszystkie działania tylko sprzyjają inflacji - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" profesor Marek Belka, europoseł Lewicy, były premier i były prezes Narodowego Banku Polskiego. Podkreślał, że "walka z inflacją to jest działanie bolesne". - Chodzi o to, żeby część pieniędzy z kieszeni ludzi wyjąć - dodał.