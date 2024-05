Szefowa KE: Polska powraca jako lider Europy

To prawda, że w ostatnich latach doświadczyliśmy wielu trudnych momentów, ale dzisiaj chciałabym powiedzieć rzecz następującą: Polska powraca jako lider Europy - powiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. - Polska napędza naszą gospodarkę, dążąc do skoku naprzód w dziedzinie obrony i w dziedzinie konkurencyjności - oceniła von der Leyen.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zabrała głos podczas otwarcia 16. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Podkreśliła na wstępie, że to miasto symbolizuje transformacyjną siłę Polski i jej mieszkańców.

Zwróciła uwagę na zbliżające się wybory europejskie i rocznicę wyborów czerwcowych z 1989 roku. - Właśnie w tym samym tygodniu, w którym Europejczycy pójdą do urn, będziemy świętować 35-lecie, 35 lat upłynęło od wyborów w czerwcu 1989 roku. Był to dzień, w którym ludzie tego wielkiego narodu w końcu mogli wziąć swoje przeznaczenie we własne ręce, te wybory oznaczały przecież narodziny wolnej, demokratycznej i zjednoczonej Polski - podkreśliła von der Leyen.

Mówiła też, że w tym roku mija 20 lat od wstąpienia Polski do UE. Jej zdaniem Polska uczyniła Unię znacznie silniejszą i bardziej kompletną. - To pragnienie wolności, demokracji, pragnienie kształtowania własnej przyszłości tkwi bardzo głęboko w obywatelach tego narodu - podkreśliła szefowa KE.

Ursula von der Leyen w Katowicach PAP/Jarek Praszkiewicz

Szefowa KE: Polacy wiedzą, że wolność i demokracja nie są dane raz na zawsze

- Państwo wiedzą przecież lepiej niż większość, że wolność i demokracja nie są dane raz na zawsze, że należy ich bronić każdego dnia - powiedziała szefowa KE. Jak dodała, "to prawda, że w ostatnich latach doświadczyliśmy wielu trudnych momentów, ale dzisiaj chciałabym powiedzieć rzecz następującą: Polska powraca".

Von der Leyen zaznaczyła, że nie chodzi tylko o powrót do podstawowych wartości i zasad, które się tutaj kształtowały przez ponad 100 lat. - Chcę powiedzieć, że Polska powraca także jako lider Europy - podkreśliła szefowa KE.

- (Polska) Napędza naszą gospodarkę, dążąc do skoku naprzód w dziedzinie obrony i w dziedzinie konkurencyjności. Ale także jest krajem, który podnosi alarm, zwracając uwagę na niektóre zagrożenia naszych społeczeństw - oceniła von der Leyen.

Główne nurty tematyczne EKG w 2024 r. to: Europa, geopolityka i gospodarka, energia, transformacja, bezpieczeństwo, inwestycje i finanse, prawo a gospodarka, klimat i zrównoważona gospodarka, migracje, różnorodność, rynek pracy, cyfrowa gospodarka oraz nowe technologie. W ciągu trzech dni kongresu odbędzie się kilkadziesiąt paneli tematycznych, a także liczne rozmowy, spotkania i wydarzenia towarzyszące.

Von der Leyen: Europa powinna walczyć z dezinformacją i manipulacją

Ursula von der Leyen poruszyła też temat cyberataków i dezinformacji. Podkreśliła, że celem cyberataków jest przede wszystkim podzielenie społeczeństwa, ale także zaatakowanie granic.

Odniosła się do poniedziałkowych doniesień, jakoby podjęto decyzję o wysłaniu na Ukrainę ok. setki żołnierzy francuskiej Legii Cudzoziemskiej. MSZ Francji zdementowało te informacje wskazując, że takie doniesienia "to efekt niesłabnącej kampanii dezinformacyjnej, która ma osłabić wsparcie Paryża dla Kijowa".

- Widzimy, co dzieje się w całej Europie, pojawia się masa dezinformacji, cyberataki, agresja hybrydowa wykorzystująca nowoczesne technologie, energię. Widzimy to szczególnie w ostatnich dniach, kiedy pojawia się masa złośliwych cyberataków - powiedziała szefowa KE. - Widzimy to także w długoterminowych kampaniach szpiegowskich wytoczonych przeciwko krajom członkowskim NATO, pojawiających się w cyberprzestrzeni - dodała.

Zdaniem von der Leyen, celem wszystkich tych ataków jest przede wszystkim "podzielenie naszego społeczeństwa, działanie od wewnątrz, ale także zaatakowanie naszych granic". Zaznaczyła, że powinniśmy walczyć z dezinformacją i manipulacją. - Chodzi zatem o to, żebyśmy wiedzieli, gdzie inwestować, ile, i jak najlepiej to uczynić - stwierdziła.

- Odpowiadając na to zagrożenie zawsze opowiadam się za UE, bo to ona będzie gotowa zrobić wszystko, broniąc naszej praworządności, ale także broniąc Ukrainy i Europy - powiedziała szefowa KE. Jednocześnie zapewniła, że Europa będzie wspierać Ukrainę tak długo, jak to będzie konieczne.

Szefowa KE o europejskim komisarzu ds. obronności

Von der Leyen powtórzyła, że jeśli znowu zostanie wybrana na szefową KE, mianuje europejskiego komisarza ds. obronności. Zapowiedziała, że "komisarz ten będzie wspierał najnowocześniejszy europejski przemysł obronny". - Jednym z pierwszym zadań komisarza będzie przedstawienie białej księgi dotyczącej tego, w jakim zakresie Europa jest przygotowana do obrony. Ta księga będzie przedstawiona wysokim przedstawicielom ds. zagranicznych - dodała.

Szefowa KE już pod koniec lutego poinformowała, że przyszły komisarz ds. obronności i bezpieczeństwa będzie odpowiadać m.in. za przemysł obronny w UE, badania i rozwój, jak i bezpieczeństwo w szerszym sensie. W obecnym składzie KE nie ma komisarza, który odpowiada za te kwestie.

Autorka/Autor:ek/ft

Źródło: PAP