Związkowcy chcą gwarancji bezpieczeństwa dla górników, którzy będą zeznawać w sprawie katastrof w kopalniach

Górniczy związkowcy z Sierpnia'80 chcą gwarancji bezpieczeństwa dla górników, którzy zechcą mówić o katastrofach w kopalniach Pniówek i Zofiówka. "Zgłosiły się do naszego związku osoby, które na takie gwarancje oczekują. Bez takiej, jednoznacznej gwarancji, być może nigdy nie wyjaśnimy przyczyn tragedii" - napisał Bogusław Ziętek, przewodniczący Sierpnia'80, do wicepremiera Jacka Sasina. W obu katastrofach zginęło 19 górników, siedmiu osób dotąd nie odnaleziono. W liście Ziętek nawiązał też do trwającego postępowania kwalifikacyjnego, które ma wyłonić zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej nowej kadencji. Rozmowy z kandydatami zaplanowano na 10 maja.

Ziętek: szereg błędów i nieprawidłowości przed wypadkami i w czasie akcji ratowniczej

"Ból i rozpacz potęgowane są przez narastające wątpliwości, czy musiało do tego dojść. Do naszego Związku docierają kolejne informacje, że zarówno przed samymi tragicznymi wydarzeniami w kopalniach Pniówek i Zofiówka, jak również podczas akcji ratunkowych, popełniono szereg błędów i nieprawidłowości" - wskazują związkowcy.

Konieczne jest zagwarantowanie bezpieczeństwa zeznającym górnikom

"Nie rozstrzygamy o niczyjej winie. Nie możemy jednak pozwolić, aby pozostały jakiekolwiek wątpliwości. Domagają się tego ofiary, ich rodziny i przyjaciele. Jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo pracy, tysięcy zatrudnionych pod ziemią górników. Aby było to możliwe, konieczne jest zagwarantowanie bezpieczeństwa tym, którzy zechcą mówić prawdę, jak było. A strach jest nadal powszechny" - napisał Ziętek, przypominając, iż okoliczności katastrofy w kopalni Halemba, gdzie w 2006 r. zginęło 23 górników, "udało się wyjaśnić dopiero po przełamaniu zmowy milczenia".

"Zeznający w tej sprawie górnicy, zdecydowali się mówić, po uzyskaniu gwarancji bezpieczeństwa. Tylko dzięki temu, udało się ustalić i +ukarać+, winnych zbrodni. Wcześniej, także wobec tej tragedii twierdzono, że zawiniły siły natury. Zwracamy się do Pana Premiera o ogłoszenie jednoznacznej deklaracji, że wszyscy, którzy zdecydują się mówić, jak było, otrzymają gwarancję bezpieczeństwa. Już w tej chwili, zgłosiły się do naszego związku osoby, które na takie gwarancje oczekują. Bez takiej, jednoznacznej gwarancji, być może nigdy nie wyjaśnimy przyczyn tragedii w kopalniach Pniówek i Zofiówka" - ocenił szef związku Sierpień'80.

Czy Rada Nadzorcza JSW odsunie rozstrzygnięcie konkursu?

"Konkurs będzie rozstrzygnięty w dniu 10 maja, gdyż kadencja trzyletnia zarządu kończy się wraz z Walnym Zgromadzeniem, a to najpóźniej musi się odbyć do końca czerwca. Zatem statut spółki nie pozwala na przedłużenie" - poinformowała przewodnicząca Rady.

Dziewięć ofiar śmiertelnych i siedmiu zaginionych w kopalni Pniówek

20 kwietnia w należącej do JSW kopalni Pniówek w Pawłowicach doszło do wybuchów metanu. Katastrofa spowodowała dotąd dziewięć ofiar śmiertelnych - to górnicy i ratownicy górniczy, którzy po pierwszym wybuchu ruszyli na pomoc poszkodowanym. Cztery osoby zginęły w kopalni, pięć kolejnych zmarło, mimo wysiłków lekarzy, w Centrum Leczenia Oparzeń (CLO) w Siemianowicach Śląskich, w tym jedna tuż po przyjęciu do szpitala.