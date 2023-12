Kosiniak-Kamysz o "drugiej decyzji", w sprawie "członków podkomisji z Komisji Badań Wypadków Lotniczych"

czytaj dalej

Dostałem zielone światło od premiera, by Narodowe Centrum Badań i Rozwoju było pod nadzorem ministerstwa - przekazał w "Jeden na jeden" minister nauki Dariusz Wieczorek. Jego zdaniem "to jest naturalne miejsce tej instytucji w strukturze rządowej". - Nasi poprzednicy to pozmieniali i już wiemy po co. Pozmieniali po to, żeby kraść pieniądze - dodał.