Przerwane posiedzenie sejmowej komisji w sprawie działań Antoniego Macierewicza

Jak informuje reporter "Czarno na białym" TVN24 Piotr Świerczek, "zrobiono błąd w zaproszeniach" - zamiast przedstawiciela wojskowej komisji, czyli wspomnianej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, wysłano zaproszenie do szefa cywilnej komisji, czyli Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Przegłosowano wniosek o odroczenie obrad

Wobec braku obecności osób, które miały przedstawiać informacje dotyczące działań podkomisji, poseł KO Bartłomiej Sienkiewicz złożył wniosek o odroczenie posiedzenia do czasu, aż zjawią się szef MON lub któryś z jego zastępców oraz przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

Jeszcze przed głosowaniem wniosku w sprawie odroczenia posiedzenia komisji poseł KO Czesław Mroczek mówił, że brak na sali Mariusza Błaszczaka "to kpina z największej tragedii ostatnich lat w Polsce i kpina z Polaków". - Dzisiaj Polacy oczekują informacji, dlaczego ten rząd, premier Mateusz Morawiecki , (...) prezydent Andrzej Duda , a najbardziej minister obrony narodowej, który powoływał tę podkomisję, dlaczego tolerują taką działalność - mówił.

Dokumenty nieopublikowane przez podkomisję Macierewicza

W połowie września odbyła się premiera reportażu "Sieć kłamstwa" Piotra Świerczka, który dotarł do dokumentów dotyczących katastrofy w Smoleńsku, nieopublikowanych przez podkomisję smoleńską. Dowodzą one, że co najmniej od grudnia 2020 roku Antoni Macierewicz i inni członkowie podkomisji dysponują materiałami, analizami i zagranicznymi raportami, które albo wprost wykluczają zamach, albo wskazują na katastrofę jako przyczynę tragedii.