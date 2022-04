Nieocenzurowane zdjęcia ofiar w opublikowanym raporcie podkomisji smoleńskiej

Nieocenzurowane zdjęcia ofiar katastrofy smoleńskiej

MON: minister polecił SKW zbadanie sprawy publikacji zdjęć w raporcie"

W związku z tym zwróciliśmy się do Ministerstwa Obrony Narodowej z prośbą o komentarz do opublikowania raportu zawierającego nieocenzurowane zdjęcia.

Zdjęcia i szczegółowe opisy obrażeń

Krzysztof Brejza skierował "pilną interwencję" do MON

Do publikacji nieocenzurowanych zdjęć odniósł się senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Przekazał, że skierował w tej sprawie "pilną interwencję" do szefa resortu obrony narodowej. "Skierowałem dziś pilną interwencję do ministra M. Błaszczaka - oczekuję usunięcia z raportu zdjęć ofiar katastrofy smoleńskiej oraz przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i wyciągnięcia konsekwencji wobec osób, które doprowadziły do publikacji tych zdjęć" - napisał na Twiterze.