Sąd Najwyższy uchylił wyrok w sprawie organizacji lotu do Smoleńska 

czytaj dalej

Podczas swojego exposé premier Donald Tusk przedstawił skład Rady Ministrów. Gdy mówił, że ministrem sportu i turystyki zostanie Sławomir Nitras, swoje niezadowolenie głośno wyrażali posłowie klubu Prawa i Sprawiedliwości. - Szanowni państwo, to jest minister sportu, ale to nie jest "Żyleta", panie pośle Ozdoba i panie pośle Matecki. Będziemy budowali stadiony, tam będzie dla was dużo miejsca - zwrócił się do posłów marszałek Sejmu Szymon Hołownia.