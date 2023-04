Premier udostępnił zdjęcie z miejsca katastrofy smoleńskiej. Senator apeluje o jego usunięcie

" Rosja przez lata starała się ukryć prawdę o Katyniu, a później robiła wszystko co było w jej mocy, by świat o tej historii zapomniał. Tragedia smoleńska z 10 kwietnia 2010 roku wydobyła tamtą sowiecką zbrodnię na powierzchnię, ponownie przypomniała o niej światu. Przypomniała nam także o prawdziwym obliczu Rosji i jej władz" - napisał Morawiecki 10 kwietnia rano.

Brejza zwrócił się do premiera o usunięcie zdjęcia

Senator Platformy Obywatelskiej Krzysztof Brejza wystąpił z interwencją do premiera i zwrócił się do niego o usunięcie tego zdjęcia z mediów społecznościowych.

"Biorąc pod uwagę szacunek dla godności człowieka, czci i pamięci o ofiarach tej wielkiej narodowej tragedii, zwracam się do Pana Premiera o usunięcie tej fotografii oraz o odpowiedź: z jakich zasobów pochodzi to zdjęcie i kto ma do niego prawa autorskie?" - zwrócił się do szefa rządu.