Gdzie jest cały raport NIAR? Macierewicz: ja mówię, jak wygląda to, co powinno być opublikowane

Reporter TVN24 na korytarzu sejmowym zapytał Antoniego Macierewicza o ukrywany przez jego podkomisję smoleńską raport amerykańskich naukowców z NIAR. - Ja mówię panu jak wygląda naprawdę to, co powinno być opublikowane - powiedział Macierewicz. - Pan minister powiedział wprost: to, co powinno być - jego zdaniem - opublikowane. Czyli nie wszystko - skwitował poseł opozycji Maciej Lasek, były przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.