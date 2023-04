Jest zawiadomienie o podejrzeniu przeprowadzenia zamachu na Lecha Kaczyńskiego

Antoni Macierewicz: to jest rzecz niezwykle istotna

"To jest rzecz niezwykle istotna. Oczywiście istnieje kwestia międzynarodowego działania w tej materii, to jest jasne. Wskazywał na to ostatnio pan prezydent (Wołodymyr - red.) Zełenski, że tak jak w sprawie ludobójstwa w Buczy i w innych miastach ukraińskich, które teraz mają miejsce, tak samo zbrodnia smoleńska musi uzyskać międzynarodowe orzeczenie o zbrodniczym działaniu strony rosyjskiej. Niezależnie od tego musi być także jasne stanowisko sądu polskiego. Dlatego skierujemy wniosek o postępowanie w sprawie zamachu na prezydenta RP" - dodał szef Podkomisji ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego.

Kaczyński: mam nadzieję, że znajdą się odważni prokuratorzy

- Bo polskie organy śledcze prowadzą śledztwo odnoszące się do katastrofy, jej przyczyn, ale takiego śledztwa ciągle nie prowadzą. Mam nadzieję i wyrażam ją w tym miejscu, że podejmą tę sprawę, że się nie cofną, że znajdą się odważni prokuratorzy. Bo dziś, by podejmować te sprawy, ciągle trzeba odwagi - dodał.

- Mam nadzieję, że za rok - jeśli się tutaj spotkamy, w co wierzę - będzie można powiedzieć już nieporównanie więcej. Nie dlatego, żeby dziś było tak, że my nie wiemy, co się stało. Bo każdy rozsądny człowiek wie - opowieść drugiej strony jest z punktu widzenia fizyki, z punktu widzenia innych okoliczności całkowicie absurdalna i niemożliwa do przyjęcia dla nikogo rozsądnego - ocenił.