Izabella Sariusz-Skąpska i Paweł Deresz o raporcie Macierewicza: nasi bliscy i ich śmierć stają się przedmiotem memów

Deresz: mnie ten raport napawa obrzydzeniem

Sariusz-Skąpska: to jest niestety kwestia bardzo konkretnej polityki

- To nie jest tylko kwestia urojeń. To jest niestety kwestia bardzo konkretnej polityki - stwierdziła Izabella Sariusz-Skąpska, prezes zarządu Federacji Rodzin Katyńskich i córka Andrzeja Sariusza-Skąpskiego, który zginął w katastrofie smoleńskiej. - Tutaj nic się nie zmieniło. 12 lat niezwracania uwagi, że 96 osób straciło życie, 96 rodzin było pogrążonych w żałobie, przeżyło pogrzeby. Potem 70-parę rodzin przeżyło koszmar i barbarzyństwo ekshumacji. To wszystko jest nieważne. Ważny jest pan Macierewicz, który jest niczym wyciągnięty znowu królik z kapelusza, dynda sobie na jakiejś nitce, dość dokładnie wiadomo, gdzie ta nitka jest zawieszona - powiedziała.

Sariusz-Skąpska: ten element naszej tragedii jest w zasadzie kompletnie pomijany

- Wydaje mi się to tak absurdalne, żeby ktoś w jednym z tupolewów umieścił tak na wszelki wypadek bombę, bo może to się kiedyś przyda, to jeśli to było rok przed zamachem w Smoleńsku to chyba w międzyczasie pan prezydent wielokrotnie używał tego samolotu do innych podróży - mówiła Sariusz-Skąpska. - Co warte byłyby rozmaite służby, które dbają o bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie, jeśli przez rok nie wykryto, że na pokładzie samolotu, na którym raz latają delegacje w randze premiera, raz prezydenta, czy innych najważniejszych osób w państwie po prostu spokojnie poczekają sobie bomby? - pytała.