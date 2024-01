Ile Macierewicz zapłacił prokuratorowi z Argentyny za pomoc w ściągnięciu tupolewa? WP publikuje kwotę

Za przygotowanie ekspertyzy prawnej w sprawie zwrotu wraku Tu-154M polski MON zapłacił argentyńskiemu prokuratorowi Luisowi Moreno-Ocampo niemal 300 tysięcy złotych - ujawnia Wirtualna Polska. Umowę z prawnikiem miał zawrzeć w marcu 2017 roku Antoni Macierewicz. Wrak prezydenckiego tupolewa do dziś pozostaje w Rosji.

WP: MON zapłaciło argentyńskiemu prawnikowi blisko 300 tys. zł

Jak przyznał jeszcze w 2017 roku sam Ocampo, umowę z polskim resortem obrony narodowej zawiązał on po tym, jak "pewien student zadzwonił do niego z prośbą, czy nie mógłby pomóc Polsce". Tym studentem był Edmund Janniger, doradca ówczesnego szefa MON, student Uniwersytetu Rutgersa. Potem doszło do osobistego spotkania z Macierewiczem.