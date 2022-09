Macierewicz wiedział, że brzoza mogła przeciąć skrzydło. Dostał informacje od amerykańskich badaczy

Badania przeprowadzone przez amerykański instytut NIAR pokazują, że w wyniku zderzenia z brzozą skrzydło tupolewa zostało przecięte praktycznie do końca, a "każde dodatkowe obciążenie aerodynamiczne lub różnice w materiale/geometrii drzewa mogą spowodować całkowite pęknięcie końcówki lewego skrzydła". Wyniki te otrzymał Antoni Macierewicz, ale nie znalazły się one w raporcie przedstawionym przez jego podkomisję. Kłóci się to z forsowanym przez podkomisję twierdzeniem, że to skrzydło przecięłoby brzozę.

Piotr Świerczek, dziennikarz "Czarno na białym" TVN24, dotarł do dokumentów dotyczących katastrofy tupolewa w Smoleńsku, nieopublikowanych przez podkomisję smoleńską, czyli Podkomisję do spraw Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego. Dowodzą one, że co najmniej od grudnia 2020 roku Antoni Macierewicz i inni członkowie podkomisji dysponują materiałami, analizami i zagranicznymi raportami, które albo wprost wykluczają zamach, albo wskazują na katastrofę jako przyczynę tragedii. Pomimo tego nie znalazły się one w końcowym raporcie, a Macierewicz wciąż mówi o dwóch bombach w samolocie i zamachu.