Maciej Lasek o raporcie podkomisji Antoniego Macierewicza: nie ma żadnych dowodów na wybuch, zamach, są kłamstwa 

Lasek: ta cała narracja jest na rękę Kremla i Putina

Na pytanie, czy Macierewicz świadomie wprowadza Polaków w błąd, Lasek odparł: - Jeżeli przyjąć to, co mówi i głosi od wielu, wielu lat, a zbić to z materiałem dowodowym, to ja bym tak to nazwał.